تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" و"سبيس إكس" يؤجلان إطلاق رحلة فضائية لهذا السبب

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:00
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أعلنت شركة "سبيس إكس" ووكالة "ناسا" للفضاء، عن تأجيل إطلاقهما لطاقم رابع من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم، بالتزامن مع عيد "الهالوين".

وتم تأجيل الرحلة الفضائية بسبب عاصفة كبيرة في المحيط الأطلسي ستضرب الساحل الشرقي بالرياح القوية والأمواج العاتية.

وقالت "ناسا" و"سبيس إكس" في بيان لهما إنهما قررا تأجيل إطلاق الرحلة إلى يوم الأربعاء الموافق 3 تشرين الثاني المقبل.
 
 
وكان من المقرر خلال رحلة اليوم، إرسال صاروخ يسمى "إندورانس ستريك" فوق سماء فلوريدا في عيد "الهالوين".

وتقوم شركة الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها رجل الأعمال والملياردير البريطاني، إيلون ماسك، بنقل رواد فضاء وكالة "ناسا" من وإلى محطة الفضاء الدولية في نوبات مدتها 6 أشهر، وتضم طقم الرحلات رواد فضاء من وكالات الفضاء في أوروبا واليابان.

وفي حال انطلاق الرحلة يوم الأربعاء المقبل كما هو مخطط لها، فإن صاروخ "إندورانس" سينطلق من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا"، وسيقضي رواد الفضاء 24 ساعة في الاستمتاع بالمناظر والاستعداد للوصول، حيث تصطف سفينة الفضاء مع محطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة الفضائية التي ستنطلق الأربعاء المقبل، وتحمل اسم "كرو-3"، رواد فضاء "ناسا": توم مارشبورن، وراجا شاري، وكايلا بارون، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير.

المصدر: سبوتنيك
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