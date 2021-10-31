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تكنولوجيا وعلوم
اليابان يطور دراجة طائرة (فيديو)
Lebanon 24
31-10-2021
|
13:00
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طرحت شركة "إيه إل آي تكنولوجيز" (ALI) اليابانية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021 دراجة طائرة تبلغ قيمتها 680 ألف دولار، حسب ما كشفه موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وأطلقت الشركة اليابانية على دراجتها "إكس توريزمو" (Xturismo)، التي يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة بشحنة كهرباء واحدة. وتهدف الشركة إلى تصنيع 200 دراجة طائرة بحلول منتصف عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دايسوكي كاتانو "حتى الآن كان الخيار هو التحرك على الأرض أو التحليق في السماء على ارتفاع كبير". وأضاف أن الشركة تأمل "أن تقدم طريقة جديدة للحركة (الطيران بالقرب من الأرض)".
ويأمل كاتانو أن تستخدم فرق الإنقاذ دراجات شركته الجديدة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها، لكن القوانين الحالية تحظر على الدراجات الهوائية الطائرة التحليق فوق طرق اليابان المزدحمة.
في حين أكد بن غاردنر، من مؤسسة بينسنت ماسونز البريطانية، أن المركبات (الطائرة) التي بدت ذات يوم كأنها مستقبل بعيد المنال، أصبحت أمرا واقعًا وملموسًا بصورة متزايدة كل عام. وقال "في النهاية، هناك مجال أمامنا لرؤية المركبات الطائرة تنتشر في بريطانيا".
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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