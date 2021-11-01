في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.. أواني من الطين تبرد الطعام



وتحمل أواني الزير، أو ثلاجات القدر، تاريخًا ثريًا، ويعود تاريخ هذه الأواني إلى 3000 قبل الميلاد، وقد تم استخدامها في المطبخ كأجهزة تبريد بالتبخير في جميع أنحاء العالم لعدة قرون. ويتألف القدر الخارجي المسامي من إناءين فخاريين، وهو مبطن بالرمل الرطب ويحيط بوعاء طيني داخلي مزجج حيث يمكن تخزين المواد الغذائية لتبريدها. Terracooler هي شكل جديد من أوعية الطعام التقليدية المصنوعة من الطين، وتعتمد على مبدأ أجهزة التبريد بالتبخير التي تم استخدامها لقرون، ولا تزال تستخدم حتى اليوم في العديد من بلدان العالم مثل الهند ونيجيريا.وتحمل أواني الزير، أو ثلاجات القدر، تاريخًا ثريًا، ويعود تاريخ هذه الأواني إلى 3000 قبل الميلاد، وقد تم استخدامها في المطبخ كأجهزة تبريد بالتبخير في جميع أنحاء العالم لعدة قرون. ويتألف القدر الخارجي المسامي من إناءين فخاريين، وهو مبطن بالرمل الرطب ويحيط بوعاء طيني داخلي مزجج حيث يمكن تخزين المواد الغذائية لتبريدها.

ولا تتطلب أواني الزير كهرباء على الإطلاق، وتحتاج فقط إلى مصدر للمياه وبعض الهواء الجاف للحفاظ على برودة المنتجات والمواد الغذائية الأخرى. ولإعادة إحياء إناء الزير للاستخدام الحديث، ابتكرت المصممة إيلي بيري من لندن ثلاجة ثلاثية الطبقات يمكن وضعها في المنزل مباشرة على منضدة المطبخ.

وشعرت بيري بأنها مضطرة لتصميم Terracooler بعد أن علمت أن الثلاجات المنزلية تستهلك 10% من الطاقة المنزلية، وبدأت بابتكار رسومات ونماذج قبل الانتقال إلى الطحن باستخدام الحاسب الآلي لإنتاج نموذج خشبي لمبرد

Terracooler الخاص بها، وباستخدام النموذج الخشبي كقالب جص، قامت بإنشاء نسخة مصنوعة من طين التراكوتا.

ويتكون مبرد Terracooler من ثلاث قطع مصبوبة مدببة على الوجهين مع مقابض مدمجة، وتنبع المقابض من كلا جانبي كل وعاء فردي وتعمل أيضًا كأنبوب للمياه لتصب من خلاله وتوفر التبريد التبخيري. وبفضل التصميم العمودي المعياري، يتناسب المبرد بشكل مريح مع أي طاولة مطبخ ويمكن تفكيكه للوصول إلى المواد الغذائية داخل كل وعاء، بحسب موقع يانكو ديزاين.