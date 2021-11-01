تكنولوجيا وعلوم

بدءاً من اليوم... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

Lebanon 24
01-11-2021 | 03:00
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بداية من يوم 1 تشرين الثاني المقبل سيتوقف واتساب من العمل على ملايين الأجهزة حول العالم واضعاً نهاية لاستخدام لأكثر من 10 سنوات على بعضها.

يخطط واتساب لإيقاف خدماته على ملايين من الأجهزة حول العالم بداية من يوم 1 تشرين الثاني المقبل واضعاً نهاية لاستخدام دام لأكثر من 10 سنوات على بعضها.

خطة واتساب لإيقاف خدماته عن ملايين الأجهزة تشمل تعديل متطلبات نظام التشغيل لتكون إصدار 4.1.2 بالنسبة للإندرويد و iOS 10 بالنسبة لهواتف أبل، حتى الهواتف التي تعمل بنظام KaiOS سيتوقف التطبيق عن العمل عليها إذا لم تكن تعمل بإصدار 2.5.1 من النظام.

قرار واتساب الجديد يعني أن التطبيق لن يعمل على هاتف iPhone 4s أو أقدم وهواتف أندرويد عريقة مثل Galaxy S2, HTC Desire 500 وكافة الهواتف التي ظلت حبيسة أندرويد 4.0.4 أو كما كان يعرف حينها بـ Android Ice Cream Sandwich قبل أن تقرر جوجل الاستغناء عن أسماء الحلوى كاسماء لإصدارات الأندرويد الشهير.

في حال كان واتساب سيتوقف على جهازك ننصحك بأن تأخذ نسخة احتياطية من المحادثات على Google Drive أو iCloud حتى تتمكن من استعادتها إذا فكرت في الترقية إلى هاتف جديد.
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