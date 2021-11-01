لمواجهة تغير المناخ.. "التشجير" هو الحل

تطال تأثيرات المناخ جميع مناحي الحياة، وستبقى لها تأثيرات بالغة، حيث قد تختفي دول، وتظهر أخرى، وسط تحذيرات من مشاكل متفاقمة ليس لحلها من سبيل سوى التكاتف والابتكار، ومن ضمن هذه الحلول "التشجير".
وتتجه أنظار العالم إلى مدينة غلاسكو الأسكتلندية حيث بدأ قادة دوليون، الأحد، المشاركة في قمة المناخ التي تستمر أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ.
ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها "كوب 26"، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.
التشجير
ويُعّد التشجير أحد أهم الحلول الرئيسية لمواجهة تغيُّر المناخ، إلا أنَّ هذه الاستراتيجية تحتاج أيضًا إلى خطّة واضحة، وتوافق دولي، ودراسات بشأن أنواع الأشجار التي يمكن الاعتماد عليها، وتؤتي ثمارها بأسرع وقتٍ ممكن.
وبحسب موقع "نيتشر" فإنَّ معدل نمو الغابات هو أهم محدد للتخفيف التراكمي من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2120، بصرف النظر عما إذا كان قد تم قطع الأشجار أم لا.
ويشير "نيتشر" بحسب دراسة نشرها 22 يونيو 2021، إلى أنَّ اتفاقية باريس تتطلب تحقيق طموح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ 1.5 درجة مئوية، بالإضافة لزيادة مصارف الكربون في الغابات.
وتقترح الدراسة إمكانية التشجير على الأراضي التي لم تتضرر من الزراعة كعنصر متكامل للتخفيف من غازات الدفيئة، لكن فعاليتها محددة للغاية وتعتمد على المناخ وأنواع الأشجار والإدارة واستبدال المنتجات.
حسب نوع المناطق
ولا تزال هناك فجوة في الأدلة التي تحدد النوع الأكثر فعالية من الغابات المعتدلة لتحقيق التخفيف من الغازات الدفيئة؛ لكن النمذجة الحديثة تشير إلى أن التخفيف المستقبلي من استبدال المنتج سوف يتضاءل بسبب إزالة الكربون من المواد البديلة والطاقة.
أمَّا في الغابات الصنوبرية المعتدلة، يمكن أن تتراوح أوقات التعادل لحصاد الطاقة الحيوية من 30 إلى 70 عامًا بافتراض استبدال الفحم، اعتمادًا على نطاق التقييم وما إذا كانت المدرجات قد تعرضت للتلف.
ويشير أستاذ الفيزياء وخبير البيئة، عبد الهادي السبع، إلى أنّه عمليًّا حملات زراعة الأشجار ليست حلًا لخفض الانبعاثات، مشددًا على عدم الاعتماد على التشجير نفسه كحل أساسي لحل مشكلات المناخ.
وعلل ذلك، في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" بأنَّ "الدراسات تشير إلى أنّ كوكب الأرض يحتاج لزراعة مساحة تماثل مساحة أميركا وكندا، بالإضافة لتريليون شجرة"، مشددًا على أنَّ "التريليون شجرة كرقم فقط بغض النظر عن عمرها ووصولها لسن النضج ولعب دور في امتصاص ثاني أكسيد الكربون".