26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
نصائح يجب اتباعها في حال فقدان الهاتف المحمول... ما هي؟
Lebanon 24
01-11-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤدي ضياع الهواتف الذكية إلى عديد المخاطر الأمنية، نظرا لما يحمله عادة من ملفات وبيانات شخصية، تصبح متاحة لأشخاص آخرين، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة احتياطية تمنع ذلك.
ولتجنب عواقب غير سارة قد تنتج عن ضياع الهاتف الذكي، ينصح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني في مخبر كاسبيرسكي لأمن تكنولوجيا الاتصالات، دميتري غالوف، مستخدمي الهواتف الذكية بضرورة اتخاذ تدابير مسبقا، أهمها التأكد من أن الجهاز مقفل بشكل جيد عن طريق رمز الغلق، وكذلك التأكد من إمكانية تدمير البيانات عن بُعد.
وأوضح الخبير في مجال الأمن الإكتروني أن "فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية، في حال كان من السهل الوصول إلى المعطيات والبيانات الشخصية المتعلقة مثلا بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الانترنت.
واشار الخبير إلى أن الشخص المحتال والذي باتت بيده معطيات شخصية مهمة يمكنه أن يهدد المهاجم بحذفها أو على العكس من ذلك، التهديد بنشرها والمطالبة بفدية، مضيفا أن هذه ليست كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.
بدوره قال رئيس قسم تطوير شبكة "بيلاين" للاتصالات، أليكسي فيريشاغين، إن "ما تعتبره أنت بنفسك معلومات لا قيمة لها على هاتفك يمكن أن يستخدمها في الواقع المحتالون ضدك أو ضد الأشخاص الذين تتواصل معهم".
واشار إلى أن الهواتف الذكية باتت تحتوي على بيانات ومعلومات قيمة وحساسة مثل سجل المكالمات، والمراسلات في الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات البريد الإلكتروني، والصور والفيديو، وبيانات البطاقة المصرفية، وتطبيقات وأنظمة الدفع البنكية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد عن "خفض سعر الصرف"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد عن "خفض سعر الصرف"
17:00 | 2021-10-31
31/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطفها على طريق المطار.. "جولية" تودّع الحياة بحادث مميت (صورة)
Lebanon 24
الموت خطفها على طريق المطار.. "جولية" تودّع الحياة بحادث مميت (صورة)
13:22 | 2021-10-31
31/10/2021 01:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
05:47 | 2021-11-01
01/11/2021 05:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفو قطاع عام يتقاضون أضعاف رواتبهم.. ما يحصلُ يكشف عن فساد هائل
Lebanon 24
موظفو قطاع عام يتقاضون أضعاف رواتبهم.. ما يحصلُ يكشف عن فساد هائل
14:27 | 2021-10-31
31/10/2021 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هذه آخر التوقعات بشأنها
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هذه آخر التوقعات بشأنها
12:38 | 2021-10-31
31/10/2021 12:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2021-11-01
"Outlander" من "ميتسوبيشي" أصبحت أكبر وأكثر تطورا... هذه ميزاتها
06:00 | 2021-11-01
لمواجهة تغير المناخ.. "التشجير" هو الحل
03:00 | 2021-11-01
بدءاً من اليوم... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة
00:00 | 2021-11-01
في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.. أواني من الطين تبرد الطعام
17:00 | 2021-10-31
هذه الخطوات تجعلك بمأمن.. بحال سرقة أو ضياع هاتفك
15:00 | 2021-10-31
العلماء يصنعون "الجليد الفائق... اليكم التفاصيل
فيديو
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
01/11/2021 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
01/11/2021 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
09:00 | 2021-10-31
01/11/2021 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact