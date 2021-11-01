23
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Outlander" من "ميتسوبيشي" أصبحت أكبر وأكثر تطورا... هذه ميزاتها
Lebanon 24
01-11-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت ميتسوبيشي إدخال تعديلات كثيرة على سيارات Outlander هذه السنة لتمييزها عن الكثير من مركبات الدفع الرباعي المطروحة من نفس الفئة.
وتتميز السيارة الجديدة بهيكل أكبر حجما من سيارات Outlander التي طرحت سابقا، وبتعديلات مميزة على التصميم الخارجي وخصوصا من حيث شكل الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل المصابيح المثبتة عليها.
وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D التي أثبتت جدارتها مع سيارات Nissan X-Trail ، كما جاءت بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا، أما داخليا فحصلت على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة ونظام مولتيميديا جديد يتعامل مع أحدث التقنيات، كما زودت السيارة بناقل سرعة بتصميم مميز وعصري، وبمقود معدل يتفاعل مع الحركة على الطريق بشكل ممتاز.
وجهزت هذه السيارة بأنظمة للحفاظ على المسار أثناء الحركة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وزودتها ميتسوبيشي بعدة أنواع من المحركات منها محرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء مطور خصيصا لترشيد استهلاك الوقود، ويوفر لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.2 ثانية تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينهم؟
04:23 | 2021-11-01
01/11/2021 04:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
05:47 | 2021-11-01
01/11/2021 05:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
Lebanon 24
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
08:44 | 2021-11-01
01/11/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
13:37 | 2021-11-01
01/11/2021 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نصحوه فلم يتعظ... فحصل ما حصل
Lebanon 24
نصحوه فلم يتعظ... فحصل ما حصل
03:00 | 2021-11-01
01/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
17:00 | 2021-11-01
ميزة جديدة على هواتف "آيفون" قريبا تتعلق بحوادث السيارات
15:00 | 2021-11-01
"آبل" تُكبّد "فيسبوك" و"سناب شات" و"تويتر" خسائر بقيمة 10 مليارات دولار
09:00 | 2021-11-01
نصائح يجب اتباعها في حال فقدان الهاتف المحمول... ما هي؟
06:00 | 2021-11-01
لمواجهة تغير المناخ.. "التشجير" هو الحل
03:00 | 2021-11-01
بدءاً من اليوم... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة
00:00 | 2021-11-01
في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.. أواني من الطين تبرد الطعام
فيديو
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
02/11/2021 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
02/11/2021 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
09:00 | 2021-10-31
02/11/2021 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact