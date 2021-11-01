تكنولوجيا وعلوم

"Outlander" من "ميتسوبيشي" أصبحت أكبر وأكثر تطورا... هذه ميزاتها

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:00
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قررت ميتسوبيشي إدخال تعديلات كثيرة على سيارات Outlander هذه السنة لتمييزها عن الكثير من مركبات الدفع الرباعي المطروحة من نفس الفئة.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل أكبر حجما من سيارات Outlander التي طرحت سابقا، وبتعديلات مميزة على التصميم الخارجي وخصوصا من حيث شكل الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل المصابيح المثبتة عليها.

وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D التي أثبتت جدارتها مع سيارات Nissan X-Trail ، كما جاءت بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا، أما داخليا فحصلت على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة ونظام مولتيميديا جديد يتعامل مع أحدث التقنيات، كما زودت السيارة بناقل سرعة بتصميم مميز وعصري، وبمقود معدل يتفاعل مع الحركة على الطريق بشكل ممتاز.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة للحفاظ على المسار أثناء الحركة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وزودتها ميتسوبيشي بعدة أنواع من المحركات منها محرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء مطور خصيصا لترشيد استهلاك الوقود، ويوفر لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.2 ثانية تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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