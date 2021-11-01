تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة على هواتف "آيفون" قريبا تتعلق بحوادث السيارات

Lebanon 24
01-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-881555-637713909463596686.png
Doc-P-881555-637713909463596686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأميركية تخطط لإضافة ميزة جديدة في هواتفها الذكية "آيفون"، والتي تتعلق برصد حوادث الطرق.

وتعمل "آبل" على جعل هواتف "آيفون" وكذلك ساعاتها الذكية قادرة على اكتشاف حوادث السيارات تلقائيا وقت وقوعها، بل وتجعلها تتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ في أميركا "911"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
 
ومن المفترض أن "آبل" ستعتمد في الميزة الجديدة على مستشعرات مثل مقياس التسارع المدمج في أجهزتها.
وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن "آبل" قررت إضافة الميزة بعد أن ظلت تجمع بيانات تم مشاركتها من جانب مستخدمي "آيفون" وساعات "آبل" دون الإفصاح عن هوياتهم، والتي اكتشفت من خلالها وقوع أكثر من 10 ملايين حادث سيارة، مع أكثر من 50 ألف محاولة للاتصال برقم الطوارئ "911".

ومن المفترض أن يتم طرح ميزة رصد حوادث الطرق على هواتف "آيفون" وساعات "آبل" في العام المقبل 2022.

يشار إلى أن ميزة رصد أعطال السيارات والاتصال برقم الطوارئ تلقائيا ليست حصرية على هواتف "آيفون"، إذ سبقتها شركة "غوغل"، التي وفرتها في هواتفها "بيكسل".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-11-01
12:00 | 2021-11-01
09:00 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
03:00 | 2021-11-01
00:00 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website