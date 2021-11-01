ميزة جديدة على هواتف "آيفون" قريبا تتعلق بحوادث السيارات

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأميركية تخطط لإضافة ميزة جديدة في هواتفها الذكية "آيفون"، والتي تتعلق برصد حوادث الطرق.



وتعمل "آبل" على جعل هواتف "آيفون" وكذلك ساعاتها الذكية قادرة على اكتشاف حوادث السيارات تلقائيا وقت وقوعها، بل وتجعلها تتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ في أميركا "911"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ومن المفترض أن "آبل" ستعتمد في الميزة الجديدة على مستشعرات مثل مقياس التسارع المدمج في أجهزتها.وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن "آبل" قررت إضافة الميزة بعد أن ظلت تجمع بيانات تم مشاركتها من جانب مستخدمي "آيفون" وساعات "آبل" دون الإفصاح عن هوياتهم، والتي اكتشفت من خلالها وقوع أكثر من 10 ملايين حادث سيارة، مع أكثر من 50 ألف محاولة للاتصال برقم الطوارئ "911".ومن المفترض أن يتم طرح ميزة رصد حوادث الطرق على هواتف "آيفون" وساعات "آبل" في العام المقبل 2022.يشار إلى أن ميزة رصد أعطال السيارات والاتصال برقم الطوارئ تلقائيا ليست حصرية على هواتف "آيفون"، إذ سبقتها شركة "غوغل"، التي وفرتها في هواتفها "بيكسل".