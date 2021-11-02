خلال ساعتين فقط... شاومي تسجل رقما قياسيا للمبيعات

أعلنت العملاق الصيني شاومي اليوم عن تسجيل رقم قياسي لمبيعات ساعتها الذكية Redmi Watch 2، حيث إرتفعت مبيعات الشركة من الساعة الذكية إلى 28000 وحدة خلال ساعتين فقط.



كشفت شاومي النقاب عن ساعة Redmi Watch 2 الذكية خلال الحدث الذي عقد رسمياً في 28 من أكتوبر، واليوم تعود شاومي لتؤكد على النجاج الذي حققته الساعة الذكية، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى أكثر من 1.56 مليون دولار.

بدأت شركة شاومي المرحلة الأولى من مبيعات الساعة الذكية يوم الاثنين الماضي، حيث حققت الشركة مبيعات جيدة من الساعة الذكية خلال الساعات الأولى من بدء البيع، ولقد أكدت شاومي على بيع أكثر من 28000 وحدة من الساعة.



ولقد انطلقت ساعة Redmi Watch 2 الذكية للأسواق بسعر 62 دولار، ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 1.6 إنش، ودقة عرض 360 في 320 بيكسل، كما تأتي الشاشة في هذا الإصدار بحجم أكبر بنسبة 25%، وأبعاد 63.7%.

كما تدعم الساعة قياس نسبة الأكسجين في الدم، ورصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ورصد مستوى الإجهاد، والتنفس، وأدوات تحكم لXiao AI.