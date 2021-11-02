تكنولوجيا وعلوم

خلال ساعتين فقط... شاومي تسجل رقما قياسيا للمبيعات

Lebanon 24
02-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-881653-637714312146948927.jpg
Doc-P-881653-637714312146948927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت العملاق الصيني شاومي اليوم عن تسجيل رقم قياسي لمبيعات ساعتها الذكية Redmi Watch 2، حيث إرتفعت مبيعات الشركة من الساعة الذكية إلى 28000 وحدة خلال ساعتين فقط.

كشفت شاومي النقاب عن ساعة Redmi Watch 2 الذكية خلال الحدث الذي عقد رسمياً في 28 من أكتوبر، واليوم تعود شاومي لتؤكد على النجاج الذي حققته الساعة الذكية، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى أكثر من 1.56 مليون دولار.
 
بدأت شركة شاومي المرحلة الأولى من مبيعات الساعة الذكية يوم الاثنين الماضي، حيث حققت الشركة مبيعات جيدة من الساعة الذكية خلال الساعات الأولى من بدء البيع، ولقد أكدت شاومي على بيع أكثر من 28000 وحدة من الساعة.

ولقد انطلقت ساعة Redmi Watch 2 الذكية للأسواق بسعر 62 دولار، ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 1.6 إنش، ودقة عرض 360 في 320 بيكسل، كما تأتي الشاشة في هذا الإصدار بحجم أكبر بنسبة 25%، وأبعاد 63.7%.
كما تدعم الساعة قياس نسبة الأكسجين في الدم، ورصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ورصد مستوى الإجهاد، والتنفس، وأدوات تحكم لXiao AI.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2021-11-02
00:00 | 2021-11-02
17:00 | 2021-11-01
15:00 | 2021-11-01
12:00 | 2021-11-01
09:00 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website