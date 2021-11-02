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تكنولوجيا وعلوم
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
Lebanon 24
02-11-2021
|
15:00
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بدأت تويوتا بطرح أحدث سيارة كروس أوفر طورتها لتنافس أفضل السيارات من نفس الفئة من حيث المواصفات والأسعار.
وتأتي سيارة Raize الجديدة بهيكل كروس أوفر يشبه بحجمه أحجام سيارات Creta الشهيرة من هيونداي، ومبني على منصات معدلة عن منصات DNGA ، أما وزنه فنحو 1060 كلغ.
وحصلت هذه المركبة على قمرة تتسع لخمسة ركاب، وعلى مقود مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، كما جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية للتحكم بمعظم تقنيات وخصائص المركبة.
وزودتها تويوتا بتقنية e-Smart التي تتحكم بأنظمة الفرامل تلقائيا في الحالات الطارئة، كما جهزتها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على طرق السفر.
وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين اقتصادية تستهلك نحو 3.6 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، إضافة إلى محركات هجينة صديقة للبيئة، أما أسعارها فستتراوح ما بين 18500 و18900 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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