تكنولوجيا وعلوم

يوم الجمعة المقبل.. سكان الارض على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية يمكن مشاهدتها

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:43
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيكونون على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية ومميزة قريبا.

وقال بيان صادر عن المركز "يوم الجمعة 5 نوفمبر\ تشرين الثاني 2021 ، تمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، سيكون كوكب أورانوس في مواجهة الشمس، وستكون الأرض بينهما، وهذا أفضل وقت لمراقبة الكوكب من الأرض عبر التلسكوب. في هذا الموعد سيكون الكوكب في أقرب نقطة إلى الأرض هذا العام، وستكون المسافة بينهما حوالي 2.8 مليار كلم".

وأشار البيان إلى أن أورانوس يظهر كل سنة في السماء بالنسبة لسكان المناطق الشمالية من الأرض، وأفضل وقت لمراقبة هذا الكوكب يكون ما بين الخريف ونهاية الشتاء.

ويعتبر الخبراء في مركز القبة السماوية أن أفضل وقت لمراقبة كواكب مجموعتنا الشمسية هو عندما يكون الكوكب في وضع "التقابل" مع الشمس، وحينها يكون في أقرب نقطة إلى الأرض، وتكون الأرض على خط واحد بينه وبين الشمس، وفي ذلك الوقت يظهر قرصه مضاء بشكل كامل بالنسبة لأجهزة المراقبة من الأرض.
المصدر: روسيا اليوم
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