تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة لـ"تويتر"...ما هي؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-881884-637714767515870152.jpg
Doc-P-881884-637714767515870152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين في خدمات Twitter Blue سيحصلون على ميزات " Labs" الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من تحميل مقاطع فيديو في تغريداتهم تصل مدتها إلى 10 دقائق، أما مستخدمي "تويتر" العاديين فبإمكانهم تحميل مقاطع مدتها دقيقتان وعشرون ثانية حاليًّا.

كما سيكون بإمكان المستفيدين من الميزات الجديدة والذين يستخدمون "تويتر" من أجهزة iOS أن ينقلون محادثاتهم ويثبتوها بالطريقة التي تناسبهم في قائمة صندوق الرسائل في التطبيق.
 
وستكون الخدمات الجديدة متاحة قريبًا في كندا وأستراليا، مقابل اشتراكات شهرية تبلغ قيمتها 4.49 دولار أستراليًّا أو 3.49 دولار كنديًّا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-11-02
12:00 | 2021-11-02
09:00 | 2021-11-02
08:43 | 2021-11-02
06:00 | 2021-11-02
03:00 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website