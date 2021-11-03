تكنولوجيا وعلوم

سعره أقل من 90$...تعرف إلى هذا الهاتف المنافس من غوغل

Lebanon 24
03-11-2021 | 00:00
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أعلنت غوغل عن هاتف جديد مصمم ليطرح بأسعار منافسة في السوق الهندية وبعض الأسواق الآسيوية ربما.

ويأتي هاتف jio phone next  الجديد بتصمم بسيط وهيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مجهز بشاشة بمقاس 5.45 بوصة دقة عرضها (1440/720) بيكسل، وترددها 60 هيرتزا.

كما زود الجهاز بمعالج  Qualcomm 215، وذوكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 16 و32 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر شرائح microSD، ومعالج رسوميات Adreno 308.
 
 
 
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 13 ميغابيكسل مع تقنيات التثبيت البصري الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
 
ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد، كما جهز بمنفذ واحد لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، أما سعره في الهند فسيكون نحو 87 دولارًا.
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