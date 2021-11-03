تكنولوجيا وعلوم

خطة ذكية لشركة أمازون... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
03-11-2021 | 06:00
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أعلن مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، أن شركته تخطط للتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة، وتحويل أسطول مركباتها إلى السيارات الكهربائية.

وقال بيزوس، في قمة المناخ الـ 26 في غلاسكو: "حددت أمازون هدفاً يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من الهدف الذي حددته اتفاقية باريس (للمناخ). وفي إطار هذه الخطة، تعتزم أمازون التحول بالكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2025؛ وهي ملتزمة بنقل أسطولها لخدمات التوصيل بالكامل، من المركبات إلى السيارات الكهربائية".

ودعا الملياردير، الشركات الأخرى إلى الانضمام إلى خطة مكافحة تغير المناخ.
وخلال كلمته، أعلن بيزوس، أيضاً أن "صندوق بيزوس للأرض" الخاص به، سيوفر ملياري دولار لمكافحة تغير المناخ، أي لاستعادة المناظر الطبيعية وتحويل النظم الغذائية.

وخططت مؤسسة "بيزوس" البيئية، لبرنامج مساعدة في مجال تغير المناخ بقيمة 10 مليارات دولار.
 
وفي أيلول الماضي، وفي إطار هذا البرنامج، خصص الصندوق مليار دولار لحماية الطبيعة، بما في ذلك مناطق المحميات.
ويعتقد بيزوس، أن الاستثمار في الطبيعة باستخدام الأساليب التقليدية والمبتكرة، أمر ضروري لمعالجة تغير المناخ.

ووفقا له، "يجب أن نحافظ على ما لدينا، ونستعيد ما فقدناه، وننمي ما نحتاجه بما ينسجم مع الطبيعة".

وسيتم تخصيص مليار دولار لاستعادة المناظر الطبيعية في أفريقيا بشكل أساسي، وسيساعد مبلغ الـ 2 مليار دولار الآخر في تحويل النظم الغذائية والزراعية، لتجنب تدهور كوكب الأرض.
المصدر: سبوتنيك
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