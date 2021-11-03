تكنولوجيا وعلوم

إليكم آخر 3 ميزات جديدة في تحديث لـ"واتسآب"

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:00
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يضيف تطبيق الدردشة "واتسآب" المملوك لشركة "ميتا"، المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك"، حيلًا جديدة يمكنكم تجربتها بانتظام.

مع التحديث الأخير، هناك العديد من الميزات الجديدة التي يمكنك استخدامها، سلطت الشركة الضوء على ثلاثة.

فيما يلي بعض ميزات "واتسآب" الجديدة، التي نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية:

1. محرر وسائط الويب

هذه الحيلة مخصصة بشكل أساسي للأشخاص الذين يستخدمون "واتسآب" على الهاتف والكمبيوتر.

إذا كنت ترغب في تحرير صورة على إصدار "واتسآب" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فهذا كان مستحيلًا في السابق.
بدلاً من ذلك ، سيتعين عليك العودة إلى هاتفك لإجراء التعديل.

ومع "واتسآب Web" يمكنك إجراء نفس التعديلات على جهاز الكمبيوتر كما تفعل على الهاتف المحمول.

2. معاينة الارتباط

يعد إرسال الروابط إحدى الطرق الرئيسية التي نتواصل بها عبر "واتسآب".

نرسل بانتظام القصص الإخبارية والمواقع المثيرة للاهتمام والميمات المرحة لبعضنا البعض عبر الروابط.

الآن قام "واتسآب" بتغيير التطبيق بحيث يمكنك رؤية معاينة كاملة عند إرسال الرابط.
وسيحصل الأشخاص الذين يتلقونها على مزيد من السياق حول ما أرسلته - والأهم من ذلك ، ما الذي هم على وشك النقر عليه.

3. اقتراحات الملصق

التغيير الكبير الآخر هو إضافة اقتراحات الملصق.

قال صانعو التطبيقات إن "واتسآب" حاول جعل العثور على الملصقات "أسرع وأسهل".

الآن عندما تكتب ماتريده في البحث، سيظهر باقتراحات للملصقات التي قد ترغب في استخدامها.
المصدر: سبوتنيك
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