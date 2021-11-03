تكنولوجيا وعلوم

"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2021 | 17:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بسيارة البيك آب الجديدة التي ستطلقها فورد قريبا لتكون منافسا مهما لمركبات F150 الرباعية الدفع الشهيرة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن فورد ستكشف في 24 نوفمر الجاري عن سيارة البيك آب الجديدة من فئة Ranger، والتي ستأتي بعدة نماذج مجهزة بصف أو صفين من المقاعد.

وبينت الصور المسربة لهذه السيارة أن تصميمها الخارجي يشبه بعض الشيء تصاميم سيارات F150 الحديثة، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية، لكنها حصلت على مصابيح أمامية مميزة مجهزة بخطوط إضاءة تمتد على جانبي الواجهة.

وستتميز نماذج هذه المركبات من حيث التقنيات الحديثة الموجودة فيها، إذ ستجهز بأفضل أنظمة المولتيميديا القادرة على الاتصال بالإنترنت والاقتران بالهواتف والأجهزة المحمولة لاسلكيا، كما ستحصل نماذجها العادية على شاشات لمسية بمقاس 12 بوصة أما النماذج الأعلى سعرا فستجهز بشاشات لمسية متطورة بمقاس 15.5 بوصة.

وستعمل هذه المركبات بنظامي دفع خلفي ورباعي، ومحركات بنزين تروبينية V6 بسعة 2.6 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، كما ستحصل على نظام يساعد على التحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال أو الثلوج أو الطرقات الوعرة.
المصدر: روسيا اليوم
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