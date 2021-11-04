بقدرات تصوير ممتازة...VIVO تستعد لإطلاق أحدث هواتفها





وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف V23e سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 200 غرام تقريبًا، وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 412 شمعة/م تقريبًا.



وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أمامية بعدسة دقتها 50 ميغابيكسل، أما الكامير الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو. تستعد VIVO لإطلاق هاتف جديد صممته ليكن أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات 5G.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف V23e سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 200 غرام تقريبًا، وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 412 شمعة/م تقريبًا.وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أمامية بعدسة دقتها 50 ميغابيكسل، أما الكامير الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو.

Vivo V23e leaked by Viettel Store

Waterdrop notch design

Plastic frame, glass back

50MP selfie, 64+8+2 macro rear

4030mAh, 44W

UDFP

Android 11, FunTouch 12

No headphone jack

Price around 10m Dong (440 USD) in Vietnam#VivoV23E



Basically Vivo S10e 😁 pic.twitter.com/RQRU9bgdXK — SufiyanTechnology (@RealSufiyanKhan) October 31, 2021

وسيعمل الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومعالج MediaTek Dimensity 700، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما جهزته VIVO بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ ChargingUSB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4030 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها في ظرف ربع ساعة تقريبًا.