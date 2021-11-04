تكنولوجيا وعلوم

ابل تسجل براءة إختراع... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:00
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سجلت شركة ابل براءة إختراع جديدة في تصميم مفصلة الشاشة التي تتميز بتصميم رفيع وقوي لدعم هاتف الأيفون القابل للطي.

بدأت شركة في إتخاذ خطوات جادة في تطوير إصدار الشركة الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، حيث ظهرت براءة إختراع للشركة في تصميم آلية جديدة في مفصلة الشاشة التي يمكن أن تستخدم في إصدارات الشركة من أجهزة MacBook، وأيضاً في إصدار ابل المرتقب من الهواتف القابلة للطي.
 
 
ولقد كشف التقرير الذي نشر عبر”PatentlyApple” عن أن براءة الإختراع مسجلة من ابل بعنوان “الأجهزة الإلكترونية بمفصلات احتكاك مركب من الألياف” حيث يكشف العنوان عن وصف لبراءة الإختراع حيث تتميز المفصلات بتصميم من الألياف، ومن المتوقع أن تكون الألياف من الكربون أو مواد أخرى مركبة.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم تطوير شاشات مرنة في إلى أعلى آلية مفصل الشاشة، أيضاً تتميز هذه الآلية بتصميم نحيف إلا أنه أكثر متانة.
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