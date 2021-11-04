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تكنولوجيا وعلوم
هل فاتتك مكالمة على "واتس آب"؟ .. اليك الحل
Lebanon 24
04-11-2021
|
02:00
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أتاحت مكالمات مجموعة "واتس آب" الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، ميزة لا تقدر بثمن لملايين الأشخاص خلال الوباء العالمي، دون القلق بشأن أي رسوم مكالمات دولية.
وفي حين أنه من الممكن إضافة ما يصل إلى 256 شخصا إلى دردشة جماعية واحدة على "واتس آب"، فإن الحد الأقصى لحجم مكالمة الفيديو يصل إلى ثمانية أشخاص.
ودمجت غرف "مسنجر" في "واتس آب" خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء، عندما كان ملايين الأشخاص يعيشون في ظل قيود الإغلاق لوقف انتشار الفيروس المحمول جوا. ويمكن أن تستوعب غرف "مسنجر" ما يصل إلى 50 شخصا في مكالمة فيديو واحدة، وهو خيار جيد لمن لديهم عدد كبير جدا من الأصدقاء أو أفراد العائلة بالنسبة للميزة المضمنة في "واتس آب".
ولكن إذا كنت راضيا عن ميزة مكالمات الفيديو المدمجة، فسيسعدك معرفة أن "واتس آب" أضاف زرا جديدا إلى تطبيق الدردشة الخاص به لتسهيل الانضمام إلى المكالمات. وبشكل أكثر تحديدا، صمم الزر لتسهيل عملية الانضمام إلى المكالمات التي بدأت بالفعل.
وحتى الآن، لا يمكن لأي شخص فاته تنبيه مكالمة الفيديو الواردة الانضمام. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا عالقين في حركة المرور، أو واجهوا مشاكل في الإنترنت في المنزل، أو إنهاء مكالمة أخرى، كان الأمر محبطا للغاية. كما يعني ذلك أيضا أنه يتعين على مجموعات "واتس آب" في كثير من الأحيان تنسيق اليوم والوقت المحددين لمكالمة الفيديو، بدلا من أن تكون تلقائية. ولكن مع التحديث الأخير، تغير كل هذا.
وإذا فاتتك المكالمة الواردة الأولية، فسيكون هناك زر "انضمام" جديد موجود أعلى نافذة الدردشة في أي محادثات جماعية مشتركة حاليا في مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو. وسيؤدي النقر على الزر إلى دخولك على الفور في المكالمة. وطرحت التقنية التي تدعم هذه الميزة الجديدة لأول مرة لمستخدمي "واتس آب" في جميع أنحاء العالم في يوليو. ومع ذلك، اختار التطبيق تضمين الوظائف فقط في علامة التبويب Call.
ومع وصول زر "الانضمام" الجديد في الدردشات الجماعية، من المؤكد أن الميزة ستكون أكثر فائدة.
ومن خلال انضمام الزر الجديد، قام "واتس آب" أيضا بطرح نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية، والتي صممت لإجراء مكالمات من داخل التطبيق يمكن التعرف عليها على الفور مقارنة بـ FaceTime Audio أو Google Duo أو المكالمات الهاتفية التقليدية إلى هاتفك.
وإذا كنت ترغب في اختبار الميزة الجديدة بنفسك، فقم بتنزيل أحدث إصدار من "واتس آب" من متجر "غوغل بلاي" أو App Store الآن.
(روسيا اليوم)
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