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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن تفعيل زرّ آيفون "الخفي"؟
Lebanon 24
04-11-2021
|
15:00
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كشفت تقرير تقني لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، احتواء هواتف "آيفون" على زر خفي، يمكن باستخدامه تفعيل العديد من المزايا، وتنفيذ الكثير من المهمات.
وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية فإن هواتف شركة "أبل" تحتوي زرا خفيا، يمكن باستخدامه تنشيط مهمات عديدة متوفرة في الإصدارات الأحدث من "آيفون"، مثل تفعيل خدمة "سيري"، والتقاط صورة للشاشة، هذا إلى جانب استعمالات أخرى عديدة.
ووفق الصحيفة فإن شعار "أبل" الموجود في القسم الخلفي لهواتف "آيفون" لا تقتصر وظيفته على الناحية التسويقية والعلامة التجارية فحسب، ولكنه يمثل "زرا سريا"، يمكن تفعيله للاستفادة من قدرات كثيرة.
ويمكن تنشيط هذه الميزة التي تعرف باسم "Back Tap"، بالنقر مرتين أو ثلاث على شعار "أبل"، وبعدها سيتوجب على المستخدم أن يختار ما يفعله "الزر السري"، سواء كان تغيير مستوى الصوت أو التقاط الصور أو قفل الشاشة الرئيسية للهاتف.
المصدر: سكاي نيوز
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