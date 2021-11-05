تكنولوجيا وعلوم

فولكس فاغن تكشف عن سياراتها الشبابية الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2021 | 00:00
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قررت فولكس فاغن استقطاب فئة أكبر من الشباب ومحبي المركبات العصرية وكشفت عن سيارة جديدة بمواصفات مميزة.

وتأتي سيارة  ID.5 الجديدة كنموذج معدل عن سيارات ID.4 التي أعلنت عنها فولكس فاغن العام الماضي، لكنها جاءت بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي يشبه بتصميمه بعض الشيء تصميم سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، بارتفاع 161 سم، كما جهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا التي تتفاعل مع الأوامر الصوتية ويمكنها الاقتران لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.
 
 
وزودت نماذج ID.5 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بأحدث تقنيات LED، وحصلت على أنظمة للحفاظ على المسار وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
ويحوي أبسط نموذج من هذه السيارات محركا كهربائيا يولد عزما يعادل 174 حصانا، بنما يأتي نموذج Pro Performance بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، أما النموذج الأقوى ID.5 GTX فحصل نظام دفع رباعي وعلى محركين كهربائيين بعزم 299 حصانا، يؤمنان تسارعا من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 6.3 ثانية، وبطارية تكفي لقطع مسافة 480 كلم بالشحنة الواحدة.
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