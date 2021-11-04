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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة لـ"إنستغرام"...تعرف إليها (فيديو)
Lebanon 24
04-11-2021
|
17:00
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أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق حصل على ميزة جديدة تجعل المستخدمين أكثر تفاعلًا مع المنشورات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي ميزات Stories في "إنستغرام" بات بإمكانهم استعمال ملصقات "Add Yours" الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من نشر صور أو فيديوهات أو محتوى يمكن للمستخدمين الآخرين التعليق عليه عبر صور أو فيديوهات تتعلق بنفس المحتوى.
وسيظهر محتوى المستخدمين المعلقين على هيئة فقاعات تفاعلية داخل الملصق الأصلي الذي نشره مستخدم "Add Yours"، وبالتالي سيتمكن صاحب الملصق من معرفة مدى تفاعل الجمهور مع المحتوى الذي يقدمه، كما ستتكون لديه سلسلة من المحتوى التفاعلي يمكن أن يهتم بها مستخدمون آخرون.
وتشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة Duet التي ظهرت سابقا في "تيك توك"، لكنها تختلف عنها بأنها تسمح للمستخدم من رؤية المحتوى التفاعلي مع منشوره في مكان واحد.
وكانت "إنستغرام" قد اختبرت هذه الميزة سابقا في إندونيسيا واليابان، واليوم أعلنت أنها باتت متاحة لمستخدمي تطبيقها في جميع بلدان العالم.
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