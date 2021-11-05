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تكنولوجيا وعلوم
خلال أسبوع... محتالون سرقوا 500 ألف دولار من العملات الرقمية بهذه الطريقة
Lebanon 24
05-11-2021
|
03:00
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تمكن محتالون من سرقة ما يقارب 500 ألف دولار أميركي من العملات الرقمية المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي من عديد الناس حول العالم من خلال استهدافهم باستخدام إعلانات جوجل.
ووفقًا لتقرير Check Point Research، فإن حملة الاحتيال التي تم اكتشافها اقتصرت على نهاية الأسبوع الماضي فقط، حيث قام المحتالون بعمل مواقع مخادعة ومن ثم الترويج لها على محرك البحث جوجل على أنها مواقع حقيقية مستغلة الأسماء المخادعة، فمثلًا تم إنشاء المواقع لتحاكي تطبيق Phantom لكن بدلًا سيجد المستخدمين أنفسهم عند البحث عن أمام إعلان في الأعلى باسم Phanton ما يدفعهم للظن بأنه الموقع الرسمي، فيقعون ضحية هذه الإعلانات، وهو الحال مع محفظة MetaMask.
يقوم المحتالون بعدها بإسقاط المستخدمين والحصول على بيانات المحافظ الإلكترونية لكل منهم لسرقة ما يمتلكون من العملات الرقمية التي بحوزتهم على رأسهم الإيثريوم.
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