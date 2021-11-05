كويكب كاد أن يصطدم بالأرض

كشفت مجلة علمية عن حدث مثير جدا رصده العلماء الأسبوع الماضي، حيث اقترب كويكب صغير من الأرض بشكل كبير وكان على وشك الاصطدام بها، لكن المثير أن العلماء لم يرصدوه إلا قبل ساعات من اقترابه فقط.



اعتبر علماء الفلك أن هذا الاقتراب كان كبيرا جدا وخطيرا "من منظور كوني فقط"، حيث أفاد تقرير نشر على "CNET"، إلى أن مسار الصخرة الفضائية التي عبرت بجانب الأرض نهاية الشهر الماضي، وتحديدا في الـ 24 من تشرين الأول، والتي اجتازت الأرض فوق القارة القطبية الجنوبية على بعد 1800 ميل (3000 كيلومتر) من كوكبنا، وهي مسافة تعتبر أقرب من بعض الأقمار الصناعية، الأمر الذي يجعل هذا الكويكب ثالث أقرب كويكب يقترب من الكوكب دون أن يصطدم به فعليا.



وبحسب التقرير المنشور في مجلة "livescience" العلمية، لم يكن العلماء على دراية بوجود الكوكب الذي أطلق عليه لقب (Asteroid 2021 UA1)، لأنه اقترب بشكل جانبي من الأرض قادما من جهة الشمس حيث حجبت الأشعة إمكانية رصده، وبقي متخفيا ولم يرصد سوى قبل 4 ساعات من لحظة عبوره من أقرب نقطة من كوكب الأرض. كويكب صغير جدا لكنه فتح باب المخاوف "على مصراعيه"وبحسب التقرير المنشور في مجلة "livescience" العلمية، لم يكن العلماء على دراية بوجود الكوكب الذي أطلق عليه لقب (Asteroid 2021 UA1)، لأنه اقترب بشكل جانبي من الأرض قادما من جهة الشمس حيث حجبت الأشعة إمكانية رصده، وبقي متخفيا ولم يرصد سوى قبل 4 ساعات من لحظة عبوره من أقرب نقطة من كوكب الأرض.







وبحسب المصادر، كان حجم الكوكب صغيرا نسبيا، بقطر 6.6 قدم فقط (اي حوالي مترين)، كان أصغر من أن يشكل تهديدا للأرض، حيث كان سيحترق معظمه قبل ارتطامه بالأرض، لكن الكويكب فتح باب المخاوف على مصراعية بسبب عدم رصده قبل اقترابه.