تكنولوجيا وعلوم

جهاز يكشف جودة الطعام... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-11-2021 | 11:00
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بتكرت شركة Addreality الروسية جهازا بمقدوره فحص وجود شيفرة QR الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

ويعمل الجهاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويقوم، حسب المكتب الصحفي للشركة،  باختبار وجود شيفرة QR تماشيا لبرمجيات اقترحتها وزارة الرقمنة الروسية. كما يتأكد الجهاز من وجود الكمامات الواقية ويتمنى استجماما موفقا لزوار الأماكن العامة والفعاليات الاجتماعية.

ويتكون الجهاز من شاشة وكاميرا تتعرف على الوجوه وحاسوب إلكتروني صغير. ويمكن  أن تحمّل في الجهاز، إلى جانب آلة فحص شيفرات QR، خوارزميات تستخدم  لفحص جوازات السفر وغيرها من الوثائق.

وقال ناطق باسم الشركة إن الجهاز الجديد سيستخدم قريبا في المطارات والمطاعم والمتاجر ومؤسسات الإنتاج.

يذكر أن الشرطة الروسية فتحت في الفترة ما بين 18 و24 أكتوبر الماضي 14 ملفا قضائيا ضد مَن يقومون بتزييف شهادات التطعيم ضد "كوفيد – 19".

( لايف)
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