24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" في أوّل مهمّة لإنقاذ الأرض من كويكب خطير... هذا ما ستفعله لتدميره!
Lebanon 24
05-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز" أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" استعرضت المركبة الفضائية "دارت"، التي ستنفذ أول مهمة دفاع كوكبي.
وتخطط "ناسا" لإطلاق "دارت" في وقت لاحق من هذا الشهر، في مهمة لتحطيم كويكب وتحديد ما إذا كان تأثير المركبة الفضائية سيغير مساره.
وتعتبر وكالة الفضاء الأميركية أي جسم قريب من الأرض "خطرا محتملا"، في حال كان يقع ضمن 0.05 وحدة فلكية وقطره أكثر من 460 قدما.
وذكر تقرير لوكالة رويترز أنه سيتم إطلاق "DART" في 24 تشرين الثاني، وستستهدف الكويكب "ديديموس" وقمره "ديمورفوس".
وقال ليندلي جونسون ضابط الدفاع الكوكبي، للصحفيين: "هذا اختبار. لا نريد أن نكون في موقف يتجه فيه كويكب نحو الأرض ثم يتعين علينا اختبار هذا النوع من القدرة".
وأضاف: "نريد أن نعرف كيف تعمل المركبة الفضائية وكيف سيكون رد الفعل".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
Lebanon 24
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
03:00 | 2021-11-05
05/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
04:42 | 2021-11-05
05/11/2021 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
14:42 | 2021-11-04
04/11/2021 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أصبحت بطاقات تشريج الهواتف الخلوية على سعر الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل أصبحت بطاقات تشريج الهواتف الخلوية على سعر الـ3900 ليرة؟
06:06 | 2021-11-05
05/11/2021 06:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:00 | 2021-11-05
أستراليا تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية
11:00 | 2021-11-05
جهاز يكشف جودة الطعام... اليكم التفاصيل
09:00 | 2021-11-05
كويكب كاد أن يصطدم بالأرض
07:35 | 2021-11-05
في لبنان.. طلابٌ يحظون بفرصة إنشاء تطبيقات رقمية ذات جودة عالية
06:00 | 2021-11-05
فيسبوك تكسح آبل
03:23 | 2021-11-05
تداعيات التغير المناخي.. 48 منطقة في "دائرة الخطر"
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 19:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 19:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 19:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact