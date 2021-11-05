في لبنان.. طلابٌ يحظون بفرصة إنشاء تطبيقات رقمية ذات جودة عالية





ودفعت الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا نظام التعليم في لبنان إلى حافة الانهيار، وقد فقد 65% من الأطفال إمكانية التعلم لأكثر من عام.



وأدت هذه الأزمات إلى تفاقم عدم المساواة، إذ إن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المهارات والأجهزة الرقمية تم قطعهم عن فرص العمل والتعلم.



ومع هذا، فإن العديد من الأطفال في لبنان ليس لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة أو هواتف، وفي الوقت نفسه، أصبحت الأجهزة الرقمية المستوردة بعيدة المنال بسبب انهيار الليرة اللبنانية، حتى التعلم عن بعد أصبح شبه مستحيل.



وبدأ العام الدراسي الجديد بمجموعات إضافية من العقبات، ويكافح الآباء لدفع الرسوم الدراسية المتزايدة باستمرار وحتى لتوصيل أطفالهم إلى المدرسة.



ومع ارتفاع معدل البطالة، أصبحت القوى العاملة المستقبلية في لبنان بحاجة ماسة إلى مهارات رقمية حديثة للوصول إلى الفرص التي توفرها التكنولوجيا والإنترنت.



ويهدف برنامج "CodeBrave Scholars" إلى توفير تعليم تقني عالي الجودة لطلاب لبنانيين استثنائيين وملتزمين يفتقرون بشدة إلى تلك الفرص.



ويركز البرنامج على "Python" وتطوير الويب، بينما يقوم في نفس الوقت بتعليم الطلاب كيفية حل المشكلات المعقدة والتفكير الناقد. فهذه المهارات تعد الشباب لمواصلة تعليمهم الذاتي وتأمين العمل.



وخلال 8 أسابيع، تلقى الطلاب الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و 17 عاماً 24 ساعة من الدروس التعليمية من قبل مدرسين حاصلين على شهادات في علوم الكمبيوتر والهندسة من أفضل الجامعات اللبنانية والذين تم تدريبهم في علم النفس التربوي.



أمل (17 عاماً)، طالبة من منطقة الشوف، تحب الفنون والحرف اليدوية وقد أطلقت مؤخرًا نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت على Instagram مع اثنين من أبناء عمومتها لبيع الأساور المصنوعة من الخيوط.



وفي حديث لها، قالت أمل: "هدفي النهائي هو بناء تطبيق يساعد المجتمع اللبناني على الوقوف على قدميه من جديد. على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان ، أنا فخورة بكوني قادرة على تأسيس عملي الخاص وتعلم مهارة جديدة - البرمجة. أحب الطريقة التي تجعلني البرمجة بها أفكر في حل المشكلات؛ الأمر كله يتطلب بالاستراتيجية والإبداع! أود أن أصبح خبيرة في البرمجة ثم تعلم كيفية استخدامها لتطوير مواقع الويب والتطبيقات".



بدوره، قال يوسف (17 عاماً) وهو شاب من النبطية ويحب العمل بالكمبيوتر: "أنا سعيد جداً عندما أرى نفسي أقوم بإنشاء برامجي الخاصة، عندما أجد أخيرًا حلاً لخلل في برنامجي، هذا أكثر من مرضٍ! لا أستطيع وصف ذلك!".



ويشير يوسف إلى أنه يسعى جاهداً للحصول على وظيفة كمهندس برمجيات. وفي نهاية المنحة، ربطت "CodeBrave" يوسف وزميله بتدريب مهني لبناء موقع إلكتروني جديد لشركة أميركية لبنانية، بتوجيه من مدرس البرمجة هاني.



وكان يوسف يدرس البرمجة بمفرده لأكثر من عام وتعلم بشكل أساسي Java و CSS. ومع هذا، فقد كان والد يوسف يدير محلاً لبيع المكسرات في خربة سلام، لكنه توفي مؤخراً، وكان على يوسف أن يعتني بالمتجر ويتحمل مسؤولية العمل. وبفضل المنحة الدراسية من CodeBrave، تمكن يوسف من التعمق أكثر في Python. لقد كان متحمسًا كثيراً ويطلب باستمرار واجبات منزلية إضافية وأكثر صعوبة.



وتبحث CodeBrave و Edupact و Ketob b Ketob حاليًا عن طلاب جدد للانضمام إلى برنامج CodeBrave Scholar الكامل الذي يبدأ في تشرين الثاني.

لملء طلب يرجى إرسال بريد إلكتروني info@codebrave.org.





عن CodeBrave: في محاولة لتزويد الشباب الموهوبين بأساس متين في علوم الكمبيوتر وتنمية مهارة التفكير الناقد لديهم ليصبحوا مهندسين أفضل لمستقبلهم وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان التي تجعل نظام التعليم القديم يتدهور أكثر، تعاونت CodeBrave و Edupact و Ketob B Ketob لإنشاء برنامج CodeBrave Scholars.ودفعت الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا نظام التعليم في لبنان إلى حافة الانهيار، وقد فقد 65% من الأطفال إمكانية التعلم لأكثر من عام.وأدت هذه الأزمات إلى تفاقم عدم المساواة، إذ إن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المهارات والأجهزة الرقمية تم قطعهم عن فرص العمل والتعلم.ومع هذا، فإن العديد من الأطفال في لبنان ليس لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة أو هواتف، وفي الوقت نفسه، أصبحت الأجهزة الرقمية المستوردة بعيدة المنال بسبب انهيار الليرة اللبنانية، حتى التعلم عن بعد أصبح شبه مستحيل.وبدأ العام الدراسي الجديد بمجموعات إضافية من العقبات، ويكافح الآباء لدفع الرسوم الدراسية المتزايدة باستمرار وحتى لتوصيل أطفالهم إلى المدرسة.ومع ارتفاع معدل البطالة، أصبحت القوى العاملة المستقبلية في لبنان بحاجة ماسة إلى مهارات رقمية حديثة للوصول إلى الفرص التي توفرها التكنولوجيا والإنترنت.ويهدف برنامج "CodeBrave Scholars" إلى توفير تعليم تقني عالي الجودة لطلاب لبنانيين استثنائيين وملتزمين يفتقرون بشدة إلى تلك الفرص.ويركز البرنامج على "Python" وتطوير الويب، بينما يقوم في نفس الوقت بتعليم الطلاب كيفية حل المشكلات المعقدة والتفكير الناقد. فهذه المهارات تعد الشباب لمواصلة تعليمهم الذاتي وتأمين العمل.وخلال 8 أسابيع، تلقى الطلاب الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و 17 عاماً 24 ساعة من الدروس التعليمية من قبل مدرسين حاصلين على شهادات في علوم الكمبيوتر والهندسة من أفضل الجامعات اللبنانية والذين تم تدريبهم في علم النفس التربوي.أمل (17 عاماً)، طالبة من منطقة الشوف، تحب الفنون والحرف اليدوية وقد أطلقت مؤخرًا نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت على Instagram مع اثنين من أبناء عمومتها لبيع الأساور المصنوعة من الخيوط.وفي حديث لها، قالت أمل: "هدفي النهائي هو بناء تطبيق يساعد المجتمع اللبناني على الوقوف على قدميه من جديد. على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان ، أنا فخورة بكوني قادرة على تأسيس عملي الخاص وتعلم مهارة جديدة - البرمجة. أحب الطريقة التي تجعلني البرمجة بها أفكر في حل المشكلات؛ الأمر كله يتطلب بالاستراتيجية والإبداع! أود أن أصبح خبيرة في البرمجة ثم تعلم كيفية استخدامها لتطوير مواقع الويب والتطبيقات".بدوره، قال يوسف (17 عاماً) وهو شاب من النبطية ويحب العمل بالكمبيوتر: "أنا سعيد جداً عندما أرى نفسي أقوم بإنشاء برامجي الخاصة، عندما أجد أخيرًا حلاً لخلل في برنامجي، هذا أكثر من مرضٍ! لا أستطيع وصف ذلك!".ويشير يوسف إلى أنه يسعى جاهداً للحصول على وظيفة كمهندس برمجيات. وفي نهاية المنحة، ربطت "CodeBrave" يوسف وزميله بتدريب مهني لبناء موقع إلكتروني جديد لشركة أميركية لبنانية، بتوجيه من مدرس البرمجة هاني.وكان يوسف يدرس البرمجة بمفرده لأكثر من عام وتعلم بشكل أساسي Java و CSS. ومع هذا، فقد كان والد يوسف يدير محلاً لبيع المكسرات في خربة سلام، لكنه توفي مؤخراً، وكان على يوسف أن يعتني بالمتجر ويتحمل مسؤولية العمل. وبفضل المنحة الدراسية من CodeBrave، تمكن يوسف من التعمق أكثر في Python. لقد كان متحمسًا كثيراً ويطلب باستمرار واجبات منزلية إضافية وأكثر صعوبة.وتبحث CodeBrave و Edupact و Ketob b Ketob حاليًا عن طلاب جدد للانضمام إلى برنامج CodeBrave Scholar الكامل الذي يبدأ في تشرين الثاني.لملء طلب يرجى إرسال بريد إلكتروني info@codebrave.org.

CodeBrave هي منظمة غير ربحية تعمل على إحداث تغيير دائم في لبنان من خلال التعليم التكنولوجي. تدير المنظمة دروسًا في البرمجة والروبوتات للأطفال والمراهقين من خلفيات محرومة لمنحهم المهارات التقنية والثقة والفرص للوصول إلى وظائف المستقبل. يقوم خبراء علم نفس الأطفال لCodeBrave بتدريب المدرسين على كيفية مساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

قم بزيارة الموقع على الإنترنت للتبرع: codebrave.org/donate



عن EduPact:

EduPact هي واحدة من أولى المبادرات في Impact Lebanon التي تركز على ضمان وسائل التعليم الجيد. نهدف إلى توفير دروس خصوصية مجانية عبر الإنترنت للأطفال المحرومين المقيمين في لبنان لضمان عدم تفويتهم لتعليمهم أو فشلهم في الامتحانات أو التسرب من المدرسة. أطلقت EduPact أيضًا برنامجًا جديدًا للتطوير المهني للمعلمين يهدف إلى توفير ندوات مجانية عبر الإنترنت وجلسات تدريب للمعلمين.



عن Ketob B Ketob:

Ketob B Ketob هي مبادرة شعبية يقودها الشباب تسهل معاملات الكتب واللوازم المدرسية لدعم الطلاب في لبنان.