"الزهرة" و"سديم البحيرة"... بلد عربي على موعد مع ظاهرة فلكية

يرصد بسماء #السعودية 🔭✨والوطن العربي بعد غروب الشمس السبت 06 نوفمبر 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة يبعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة
📸 الزهرة وسديم البحيرة حاليا من خلال التصوير بالتعريض الطويل والمنظر مختلف عند الرصد عبر المنظار من موقع مظلم. https://t.co/ykfC7dRXVa pic.twitter.com/Hxn77pmKGU
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) November 5, 2021
يرصد بسماء #السعودية 🔭✨والوطن العربي بعد غروب الشمس السبت 06 نوفمبر 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة يبعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة
📸 الزهرة وسديم البحيرة حاليا من خلال التصوير بالتعريض الطويل والمنظر مختلف عند الرصد عبر المنظار من موقع مظلم. https://t.co/ykfC7dRXVa pic.twitter.com/Hxn77pmKGU