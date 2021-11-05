تكنولوجيا وعلوم

"الزهرة" و"سديم البحيرة"... بلد عربي على موعد مع ظاهرة فلكية

Lebanon 24
05-11-2021 | 17:00
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قالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة غربي المملكة، إن السعوديين سيكون بإمكانهم غدا السبت رصد ظاهرة فلكية جديدة في سماء البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة: "يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس السبت 06 تشرين الثاني 2021 وبداية الليل كوكب الزهرة يبعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة".
وسيتمكن بذلك عشاق تصوير النجوم من الحصول على أحد أجمل التوثيقات للسديم في مجرة درب التبانة.
 
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة إنه سيكون بإمكان السعوديين رؤية كوكب الزهرة الذي يزين الأفق الجنوبي الغربي من أي مكان، خلال الشفق (الغروب) وبعده.
وأوضح أن كوكب الزهرة سيستمر في التألق، ليصبح أكثر إشراقا حتى نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.
وسديم البحيرة هو سحابة غازية في مجرة درب التبانة، يعتبرها العلماء "دار حضانة للنجوم"، كونها تضم العديد من النجوم الجديدة، والتي تتكون من سحابة عظيمة من الغاز تتشكل في هذا السديم.
يشار إلى أن كوكب الزهرة هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث بعده عن الشمس (حوالي 108 مليون كيلومتر)، ويعتبر أسخن كواكب المجموعة، إذ يتسم جوه بالحرارة الشديدة ما لا يسمح بالحياة فوقه.
 
المصدر: سبوتنيك
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