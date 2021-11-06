تكنولوجيا وعلوم

من توتير.. ميزة تسهل البحث عن تغريدات قديمة

Lebanon 24
06-11-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-883129-637717761643712071.jpg
Doc-P-883129-637717761643712071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أضاف موقع "تويتر" زرا جديدا مهمته تسهيل عملية البحث عن تغريدات محددة داخل حسابات المستخدمين.

وذكر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن الزر الجديد بدأ في الظهور لعدد صغير من المستخدمين في الشهر الماضي، لكن يقول مطورو موقع "إكس دي إيه" الآن أن الميزة تم طرحها على نطاق واسع على تطبيق "تويتر" الخاص بهواتف "آيفون" الذكية.

وكان بالإمكان البحث عن تغريدة محددة داخل حساب مستخدم معين، وذلك بكتابة: "من: اسم حساب المستخدم ثم موضوع البحث" داخل مربع بحسب "تويتر" العادي.
والميزة الجديدة مفيدة في مساعدة للأشخاص الذين صادفهم أحد المقالات منذ فترة، لكنهم يتذكرونه بشكل مبهم، وهم في حاجة للعثور عليه.

ويعتبر زر البحث الجديد أحدث أضافة للميزات الجديدة التي أضافها موقع "تويتر" إلى منصته خلال الأشهر الأخيرة، ومنها سماحه لكل مستخدميه باستضافة إحدى غرف الدردشة الفضائية الصوتية "سبيسس"، بعدما كانت مقتصرة فقط على عدد محدد من المتابعين.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2021-11-06
05:00 | 2021-11-06
03:30 | 2021-11-06
00:00 | 2021-11-06
17:00 | 2021-11-05
15:00 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website