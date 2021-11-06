من توتير.. ميزة تسهل البحث عن تغريدات قديمة





وذكر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن الزر الجديد بدأ في الظهور لعدد صغير من المستخدمين في الشهر الماضي، لكن يقول مطورو موقع "إكس دي إيه" الآن أن الميزة تم طرحها على نطاق واسع على تطبيق "تويتر" الخاص بهواتف "آيفون" الذكية.



وكان بالإمكان البحث عن تغريدة محددة داخل حساب مستخدم معين، وذلك بكتابة: "من: اسم حساب المستخدم ثم موضوع البحث" داخل مربع بحسب "تويتر" العادي. أضاف موقع "تويتر" زرا جديدا مهمته تسهيل عملية البحث عن تغريدات محددة داخل حسابات المستخدمين.وذكر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن الزر الجديد بدأ في الظهور لعدد صغير من المستخدمين في الشهر الماضي، لكن يقول مطورو موقع "إكس دي إيه" الآن أن الميزة تم طرحها على نطاق واسع على تطبيق "تويتر" الخاص بهواتف "آيفون" الذكية.وكان بالإمكان البحث عن تغريدة محددة داخل حساب مستخدم معين، وذلك بكتابة: "من: اسم حساب المستخدم ثم موضوع البحث" داخل مربع بحسب "تويتر" العادي.

والميزة الجديدة مفيدة في مساعدة للأشخاص الذين صادفهم أحد المقالات منذ فترة، لكنهم يتذكرونه بشكل مبهم، وهم في حاجة للعثور عليه.



ويعتبر زر البحث الجديد أحدث أضافة للميزات الجديدة التي أضافها موقع "تويتر" إلى منصته خلال الأشهر الأخيرة، ومنها سماحه لكل مستخدميه باستضافة إحدى غرف الدردشة الفضائية الصوتية "سبيسس"، بعدما كانت مقتصرة فقط على عدد محدد من المتابعين.