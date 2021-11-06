توقيع رقمي على هذه الأجهزة

انتشرت المستندات الرسمية الرقمية بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك ما يتسبب في إزعاج تحديدًا للأوراق التي تحتاج للتوقيع عليها، حيث يقوم البعض بطباعة هذه الأوراق ومن ثم التوقيع عليها يدويًا وبعد ذلك مسحها ضوئيًا وإعادة إرسالها، ولكن عملية توقيع المستندات الرقمية في أجهزة ماك أسهل من هذه الخطوات.ويوفر نظام ماك تطبيقًا خاصًا يدعى تطبيق المعاينة، ويمكنك عبر هذا التطبيق معاينة مستندات PDF والتعديل عليها بشكل بسيط.كما تستطيع إنشاء توقيع رقمي خاص بك عبر هذا التطبيق واستخدامه مع جميع المستندات التي تحتاج للتوقيع عليها رقميًا.إنشاء واستخدام التوقيع الرقمي في أجهزة ماكتعتبر عملية إستخدام التوقيع الرقمي في أجهزة ماك أمرًا سهلًا ولا يحتاج إلى الكثير من التطبيقات أو التعقيد.ويأتي تطبيق المعاينة الذي نستخدمه في التوقيع الرقمي مدمجًا مع أنظمة ماك بشكل مسبق، لذلك لن تحتاج لتثبيته.وكل ما عليك فعله هو فتح مستند PDf الذي ترغب في التوقيع عليه بإستخدام تطبيق المعاينة، وبعد ذلك الضغط على زر التعديل.وبعد ذلك الضغط على علامة التوقيع الرقمي لتظهر لك مجموعة من الاختيارات لإدخال التوقيع الرقمي في النظام واستخدامه.وتستطيع إدخال توقيعك عبر رسمه على لوحة اللمس الخاصة يحاسوبك إن كان يمتلك واحدة، أو عبر تصوير توقيع يدوي مكتوب عبر الكاميرا.كما يمكنك التقاط التوقيع الرقمي عبر هاتف آيفون إن كنت تمتلك هاتفًا مرتبطًا بحساب آبل الذي تستخدمه نفسه.وعندما تضغط على اختيار آيفون، فإنك تجد شاشة جديدة ظهرت في هاتفك تطلب منك إدخال توقيعك عبرها، وتستطيع رسم التوقيع كما ترغب عبر هذه الشاشة.وبعد ذلك تجد التوقيع الخاص بك قد إنتقل تلقائيًا إلى المستند الذي ترغب في توقيعه داخل حاسوب ماك الخاص بك.كما أنك تقوم بهذه الخطوات مرةً واحدةً فقط، حيث يظل النظام محتفظًا بتوقيعك الرقمي ويسمح لك بالوصول إليه.ويمكنك إنشاء أكثر من توقيع رقمي واحد، حيث يتسع النظام لثلاثة توقيعات مختلفة، ويتم إنشاءها بالطريقة ذاتها.