6 أشياء من المتوقع أن تأتي إلى آيفون 14.. ما هي؟

الرغبة في شيء أفضل مما لدينا هي جزء أساسي من طبيعتنا البشرية ولهذا ومع أن أبل كشفت النقاب عن آيفون 13 منذ بضعة أشهر فقط، إلا أن التكهنات قد بدأت تتحدث عن الآيفون القادم وما يجب أن يوفره آيفون 14 للمستخدمين وإذا كنت أحد المهتمين بمنتجات أبل أو أحد مستخدمي الآيفون فتابعنا خلال السطور التالية لأننا سوف نستعرض 6 أشياء مذهلة من المتوقع أن تأتي إلى آيفون 14.لا يوجد نتوءيشعر العديد من المستخدمين بأن النوتش أو النتوء في أجهزة أبل ليست عملية ويجب التخلص منها لأنها تمنع الإستفادة بملء الشاشة كما أنها ليست جذابة للعين وعلى ما يبدو فإن أبل قد قررت التخلص من النوتش حيث أشار المحلل مينغ تشي كو أن أبل تُخطط لإزالة النتوء في سبتمبر القادم ليكون آيفون 14 أو جهاز بدون نوتش ووفقا لمينج فإن أبل تعتزم إزالة النتوء في الفئة العليا وهما آيفون 14 برو و برو ماكس مع الإبقاء على النتوء في آيفون 14 القياسي.تحسينات في الكاميرالقد اتخذت شركة أبل قفزات ضخمة في تطوير كاميرات الآيفون الخاصة بها وتحديدا هذا العام لأنها قدمت الكاميرا فائقة العرض إلى نماذج آيفون 13 برو والتي تمكن التصوير الماكرو كما تخلق تشويش أقل في الصور وتعزز من مستوى الوضوح بجانب ميزات أخرى رائعة، لكن على ما يبدو فإن آيفون 14 سوف يأتي بميزات جديدة ومن المتوقع أن تكون التحسينات القادمة في الكاميرا الأمامية مذهلة مع التركيز على تحسين ميزات التركيز التلقائي أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، سوف يأتي آيفون 14 برو بكاميرا تعمل بدقة تصل إلى 48 ميجابيكسل وهي ترقية هائلة مقارنة بدقة 12 ميجابيكسل في آيفون 12.معرف اللمسيفتقد البعض لمعرف اللمس حيث استبدلته أبل بتقنية التعرف على الوجه وإذا كنت شخصا يفتقد هذه الميزة، فسوف تكون سعيدا لأن تلك التقنية سوف تعود لأجهزة الآيفون القادمة ولكن هذه المرة سيكون تحت الشاشة. ومع ذلك، قد لا يأتي معرف اللمس إلى آيفون 14 ولكن متوقع أن يظهر مع آيفون 15 في عام 2023 حيث تواجه أبل تأخيرات في عملية تطوير التقنية لكننا سوف نراها قريبا.كاميرات بدون نتوءوفقا للمسرب الشهير جون بروسر، قد نقول وداعا إلى نتوء الكاميرا، بدءا من آيفون 14 حيث يمكنك أن تلاحظ مدى بروز كاميرات أجهزة الآيفون الحالية، لذلك من أجل الحفاظ على ميزات الكاميرا المتقدمة قد يتعين على الآيفون نفسه أن يصبح أكثر سمكا قليلا. ومع ذلك، من المؤكد أن الجهاز سيبدو أكثر أناقة وخاصة عندما يأتي بتصميم سلس ودون نتوء.آيفون بدون منافذلطالما كانت فكرة جهاز الآيفون الذي لا يحتوي على منافذ منتشرة منذ عدة سنوات حتى الآن. لذلك من الممكن أن يأتي الآيفون القادم لاسلكيا بالكامل وبدون منفذ لايتنينج. ستكون أحدث تقنيات MagSafe من أبل هي الطريقة الوحيدة لشحن جهاز الآيفون الخاص بك إذا حدث ذلك ومن المحتمل أن تكون طرز آيفون 14 برو هي أول من تأتي بشكل لاسلكي وبدون أي منافذ.وداعا آيفون مينيقد يصبح الإصدار المصغر من أجهزة الآيفون الذي تم تقديمه لأول مرة مع عائلة آيفون 12 قديمًا بالفعل لذا بدءًا من آيفون 14 سنقول وداعا لآيفون ميني، ومن المرجح أن أبل سوف تركز على أجهزة الآيفون ذات الحجم الأكبر بعدما تدهورت مبيعات آيفون ميني ولم تصل للتوقعات، ولهذا من المتوقع أن تأتي عائلة آيفون 14 بالأحجام التالية:آيفون 14 بحجم 6.1 بوصةآيفون 14 برو بحجم 6.1 بوصةآيفون 14 ماكس بحجم 6.7 بوصةآيفون 14 برو ماكس بحجم 6.7 بوصةأخيرا، لا يزال هناك عام قبل كشف النقاب عن آيفون 14 ولكن الشائعات والتسريبات تساعدنا في توقع الميزات التي سوف يوفرها الآيفون القادم في 2022 وحتى يحين الوقت، ما علينا سوف إنتظار حدث اطلاق عائلة آيفون 14 وسوف تفاجئنا أبل كما تفعل في كل مرة.