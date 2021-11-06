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تكنولوجيا وعلوم
كيف تعلم أن هاتفك تم إختراقه؟ إليك أبرز العلامات
Lebanon 24
06-11-2021
|
05:00
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كشف تقني متخصص بالهواتف الذكية عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود خرق محتمل للهاتف الشخصي.
وقال نائب مدير مجموعة شركات أنغارا الروسية، رسلان كوساريم، لوكالة "سبوتنيك برايم" إن أي نشاط مشبوه لمجرمي الإنترنت يمكن أن يحدث من خلال اختراق الهواتف الذكية.
وأضاف كوساريم: "قد تكون إحدى العلامات المحتملة لاختراق الهاتف الذكي هي انخفاض نسبة شحن الهاتف بشكل سريع وغير متوقع، فمن المحتمل أن يكون ذلك فيروس تجسس قد استقر داخله، مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام لبطارية الجهاز".
وتابع التقني: "كما أن ظهور تطبيقات جديدة لم تقم بتثبيتها ولا يمكن إزالتها أو إغلاقها وعدم القدرة على تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى الإشعارات المشبوهة كلها علامات ومؤشرات تدل على احتمال خرق حاصل للهاتف الذكي".
المصدر:
سبوتنيك
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