تكنولوجيا وعلوم

"أبل" تضم مديرا سابقا من منافستها "تسلا" إلى فريقها للعمل على مشروعها السري

Lebanon 24
06-11-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-883283-637718041451864530.jpg
Doc-P-883283-637718041451864530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة أمريكية عن تعيين شركة "أبل" الأميركية أحد الموظفين السابقين في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وذلك للتعاون معها في مشروع تعمل فيه بسرية شديدة.
وعينت "أبل" كريستوفر "سي جيه" مور، الذي كان مدير نظام "الطيار الآلي" في شركة "تسلا" منذ عام 2019، والتحق بالعمل في الشركة التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، منذ عام 2014، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وأفادت "بلومبرغ" أن مور سيعمل على برنامج "أبل" الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.
يشار إلى أنه في شهر أيار الماضي، أكد كريستوفر مور إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن رئيسه إيلون ماسك بالغ في تقدير الجدول الزمني الخاص بطرح القيادة الذاتية بشكل كامل لشركة "تسلا".
ولفت مور إلى أن تصريحات ماسك بشأن أن القيادة الآلية من المستوى الخامس ستتوافر قريبا ولا "تتطابق مع الواقع الهندسي".
وكان إيلون مايك صرح أن تقنية شركته "تسلا"  ستتمكن قريبا من العمل بدون أي تدخل بشري، لكن في الوقت الحالي لا تزال قادرة فقط على القيادة الذاتية من المستوى 2، والتي لا تزال تتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة.
وتم استدعاء كريستوفر مور كشاهد في دعوى قضائية بشأن وفاة رجل في حادث سير ناتج عن تعطل نظام "الطيار الآلي" في عام 2019 في ولاية فلوريدا الأميركية.
وكشفت وثائق تلك الدعوى في أوائل شهر تشرين الأول الماضي أن مور غادر شركة "تسلا" بالفعل.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
17:00 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
09:00 | 2021-11-06
06:00 | 2021-11-06
05:00 | 2021-11-06
03:30 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website