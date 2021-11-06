"أبل" تضم مديرا سابقا من منافستها "تسلا" إلى فريقها للعمل على مشروعها السري

كشفت وكالة أمريكية عن تعيين شركة "أبل" الأميركية أحد الموظفين السابقين في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وذلك للتعاون معها في مشروع تعمل فيه بسرية شديدة.

وعينت "أبل" كريستوفر "سي جيه" مور، الذي كان مدير نظام "الطيار الآلي" في شركة "تسلا" منذ عام 2019، والتحق بالعمل في الشركة التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، منذ عام 2014، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.



يشار إلى أنه في شهر أيار الماضي، أكد كريستوفر مور إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن رئيسه إيلون ماسك بالغ في تقدير الجدول الزمني الخاص بطرح القيادة الذاتية بشكل كامل لشركة "تسلا".

ولفت مور إلى أن تصريحات ماسك بشأن أن القيادة الآلية من المستوى الخامس ستتوافر قريبا ولا "تتطابق مع الواقع الهندسي".

وكان إيلون مايك صرح أن تقنية شركته "تسلا" ستتمكن قريبا من العمل بدون أي تدخل بشري، لكن في الوقت الحالي لا تزال قادرة فقط على القيادة الذاتية من المستوى 2، والتي لا تزال تتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة.

وتم استدعاء كريستوفر مور كشاهد في دعوى قضائية بشأن وفاة رجل في حادث سير ناتج عن تعطل نظام "الطيار الآلي" في عام 2019 في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكشفت وثائق تلك الدعوى في أوائل شهر تشرين الأول الماضي أن مور غادر شركة "تسلا" بالفعل. وأفادت "بلومبرغ" أن مور سيعمل على برنامج "أبل" الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.يشار إلى أنه في شهر أيار الماضي، أكد كريستوفر مور إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن رئيسه إيلون ماسك بالغ في تقدير الجدول الزمني الخاص بطرح القيادة الذاتية بشكل كامل لشركة "تسلا".ولفت مور إلى أن تصريحات ماسك بشأن أن القيادة الآلية من المستوى الخامس ستتوافر قريبا ولا "تتطابق مع الواقع الهندسي".وكان إيلون مايك صرح أن تقنية شركته "تسلا" ستتمكن قريبا من العمل بدون أي تدخل بشري، لكن في الوقت الحالي لا تزال قادرة فقط على القيادة الذاتية من المستوى 2، والتي لا تزال تتطلب من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة.وتم استدعاء كريستوفر مور كشاهد في دعوى قضائية بشأن وفاة رجل في حادث سير ناتج عن تعطل نظام "الطيار الآلي" في عام 2019 في ولاية فلوريدا الأميركية.وكشفت وثائق تلك الدعوى في أوائل شهر تشرين الأول الماضي أن مور غادر شركة "تسلا" بالفعل.