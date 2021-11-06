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تكنولوجيا وعلوم
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحادي والعشرين
Lebanon 24
06-11-2021
|
17:00
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن العالم سيشهد أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحادي والعشرين في الـ19 من تشرين الثاني الجاري، مع رؤية واضحة في أميركا الشمالية للخسوف.
وكشفت "ناسا" أن الخسوف يمكن أن يستمر 3 ساعات و28 دقيقة، حيث سيظهر خلالها 97% من القمر باللون الأحمر، مضيفة أنه "من المحتمل أن يكون الخسوف أطول خسوف بين عامي 2001 و2100".
وحسب "ناسا"، ستمر الأرض بين الشمس والقمر في الساعات الأولى من 19 تشرين الثاني ، لتلقي بظلالها على القمر الأخير.
وأضافت، أن الخسوف سيبلغ ذروته في الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقي، وسيتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من رؤية الخسوف اعتمادا على مناطقهم الزمنية.
كما سيتمكن المحققون الليليون على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من الحصول على أفضل منظر من الساعة 2-4 صباحا بالتوقيت الشرقي.
وسيكون الخسوف مرئيا أيضا من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأستراليا.
وكتبت "ناسا" عبر موقعها الرسمي: "إذا سمحت الأحوال الجوية، سيكون الخسوف مرئيا من أي مكان يظهر فيه القمر فوق الأفق تبعا لمنطقتك الزمنية... سيحدث ذلك في وقت مبكر أو متأخر في المساء بالنسبة لك".
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