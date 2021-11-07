تكنولوجيا وعلوم

لتسهيل مشاركة القصص.. إنستغرام تطلق ميزة جديدة!

Lebanon 24
07-11-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-883363-637718252468577464.jpg
Doc-P-883363-637718252468577464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد طرح ملصقات الروابط الأسبوع الماضي، أطلقت منصة إنستغرام ملصقاً جديداً باسم Add Yours للقصص، الذي يمكن المستخدمين من مطالبة الآخرين بالرد على محتوى القصص من أجل إنشاء سلاسل رد أكثر جاذبية عبر منشورات القصص.

ويأتي الإطلاق العالمي في الوقت الذي اختبرت فيه المنصة الميزة في البداية في إندونيسيا واليابان الشهر الماضي.
إلى ذلك، تصف المنصة الملصق بأنه طريقة لإنشاء سلاسل رسائل عامة في القصص، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

المشاركة بشكل عام
كما أشارت إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إضافة وسيلة للأشخاص للمشاركة بشكل عام في القصص.

ويعمل الملصق كمطالبة للأشخاص الآخرين بتحميل القصص، كما أنه يمثل طريقة لاكتشاف أشخاص جدد للمتابعة.

ويمكن للمستخدمين إضافة ملصق Add Yours الجديد إلى إطار القصص. وعندما يستجيب المستخدمون، تتم إضافتهم إلى قائمة فقاعة الحساب عبر الملصق.

كذلك، يمكن للمستخدمين استعراض جميع الردود الأخرى على سلسلة المحادثات عند النقر على الفقاعة. وبناء سلسلة استجابة داخل القصص يمكن أن تساعد في تحفيز المزيد من المشاركة.
يشبه Duet
ويشبه الملصق إلى كبير ميزة Duet في تيك توك، التي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى يتضمن مقطع فيديو أصلياً، مما يؤدي إلى استجابة تفاعلية بالنسبة للمحتوى بناءً على الموضوع الأصلي.

لكن تختلف معها من حيث إنها تسمح لك برؤية المنشورات الإضافية لكل شخص في سلسلة المحتوى في مكان واحد. بينما لا تعرض تيك توك حالياً جميع مقاطع فيديو Duet التي تم نشرها في مكان واحد.
ويعد الإبداع المستند إلى المجتمع في تيك توك عنصراً أساسياً في جاذبيتها. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن تلجأ إنستغرام إلى الاستلهام من منافستها الرئيسية الآن.

كذلك، يمكن أن تساعد الأداة إنستغرام في تعزيز التفاعل في وقت يقال إنها تفقد فيه المستخدمين، وخاصة الأصغر سنًا، أمام منصات منافسة مثل تيك توك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2021-11-07
03:00 | 2021-11-07
17:00 | 2021-11-06
15:00 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
09:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website