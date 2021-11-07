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تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الصناعي يساعد في الكشف عن السرقات (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2021
|
12:00
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بفضل التكنولوجيا، استطاع المغني البريطاني راندي باتشمان الوصول لغيتاره المفقود منذ 4 عقود، والذي سرق عام 1976 من فندق في تورنتو الكندية وعثر عليه في طوكيو اليابانية.
وتم لمّ شمل نجم الروك راندي باتشمان مع غيتاره المفضل الذي فُقد لأكثر من 4 عقود بفضل خبير الإنترنت الذي وجده في عرض عيد الميلاد لموسيقيين يابانيين.
وكان كاتب الأغاني الناجحة والعضو السابق في فرقتي باتشمان تيرنير أوفيردرايف (Bachman Turner Overdrive) وغيس (Guess whos) قد سُرق غيتاره من نوع غريتش (Gretsch) النادر من فندقه "هوليداي إن" (Toronto Holiday Inn) في تورنتو عام 1976، وكان قد فقد الأمل في رؤيته مرة أخرى.
وقال الموسيقي البالغ من العمر 78 عامًا لشبكة "سي إن إن" (CNN)، "فقدتُ جزءا مني". وأكد باتشمان لشبكة "سي بي سي" (CBC) أنه بكى في الليلة التي سُرق فيها الغيتار.
وأوضح باتشمان أنه وفر الـ400 دولار لشراء الغيتار عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وكسب هذا المال -تدريجيا- دولارًا واحدًا في كل مرة عبر توصيل الصحف ووظائف مجالسة الأطفال وجز العشب وغسيل السيارات.
ونوه باتشمان لشبكة "سي إن إن": "لقد كان توفير 400 دولار أمرًا كبيرًا وكبيرًا جدا".
وقال المحقق الذي تمكن من إيجاد الغيتار، ويدعى ويليام لونغ، إنه استخدم برنامج يستخدم تقنية التعرف على الوجوه وقام بإنجاز بحث عن خصائص الغيتار من نوع الخشب وملمسه ثم قام بتغذية البرنامج بآلاف الصور وجعله بعد ذلك يقوم بالبحث على الإنترنت.
وأضاف لونغ أنه قرر أن يساعد باتشمان بعد أن شاهد فيديو له على يوتيوب في عام 2018 يتحدث بألم كيف فقده غيتاره العزيز قبل أكثر من 40 عاما.
وقضى لونغ وقت فراغه في البحث عن الغيتار وبعد الاطلاع على مئات الصور لغيتارات غريتش طراز 6120 شيت أتكينز البرتقالية والمصنوعة عام 1957، وصل لونغ إلى أن الآلة قد بيعت إلى متجر غيتارات في طوكيو، واشتراها أحد الموسيقيين اليابانيين الذي يدعى تاكيشي وقد وجد البرنامج فيديو لتاكيشي وهو يعزف على الغيتار في مناسبة عيد الميلاد.
وقال باتشمان في مقطع فيديو نشره على يوتيوب: "عثرت على شخص اسمه تاكيشي في اليابان يعزف على غيتاري من نوع غريتش، على ما أعتقد كان الفيديو مقطعا لعزف موسيقى الروك حول شجرة الكريسماس في ملهى ليلي في طوكيو".
وتمكن لونغ بعد ذلك من الاتصال بباتشمان، وتمكنت زوجة ابن باتشمان، وهي يابانية، من الترجمة. ووافق تاكيشي على إرجاع الغيتار لباتشمان في مقابل غيتار باتشمان الجديد من نوع غريتش أيضا، وهم يخططون لتبادل الغيتارات بمجرد رفع قيود كورونا في اليابان، وأداء معزوفة خاصة معًا.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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