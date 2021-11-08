ما هو دور الدائرة السوداء في الفئة العليا من أجهزة الآيفون؟





ما هي تلك الدائرة الموجودة في الآيفون؟ إذا كنت أحد مستخدمي الآيفون وتحديدا الطرازات الأعلى والأحدث مثل آيفون 12 برو وبرو ماكس وآيفون 13 برو وبرو ماكس أو حتى إذا كنت مستخدم أندرويد فربما لاحظت وجود نقطة سوداء مضمنة في الكاميرا الخلفية بالجهاز، بالطبع العديد يتسائل، ماهي تلك النقطة السوداء وماذا تفعل وما هي فائدتها بالآيفون، خلال السطور التالية سوف أخبرك بماهية هذا الثقب الأسود الموجود في حزمة الكاميرا الخلفية للفئة العليا من الآيفون وماهي وظيفته.ما هي تلك الدائرة الموجودة في الآيفون؟

كشفت أبل عن عائلة آيفون 12 العام الماضي ثم آيفون 13 هذا العام وتستطيع أن تكتشف على الفور بأن هناك دائرة سوداء في الجهة الخلفية من الطرز الأعلى لآيفون 12 و آيفون 13، وبما أنه مدمج في مجموعة الكاميرا، فيمكن أن تقول بأنه كاميرا ولكن في الواقع إنه ماسح ضوئي أو حساس.



ما هو حساس ليدار

حساس ليدار عبارة عن ماسح ضوئي يعمل بتكنولوجيا ليدار ووظيفته هي تحديد المسافة بين الجهاز والعناصر المحيطة به هذا يعني أنه قادر على اكتشاف الضوء وتحديد المدى حيث يطلق ضوء الأشعة تحت الحمراء ثم يستخدم هذا الضوء لبناء صورة ثلاثية الأبعاد لمحيطه وهو مهم جدا أثناء التصوير حيث يستخدم نبضات ضوئية سريعة لبناء خرائط عمق محكمة بواسطة خوارزميات برمجية.





يستخدم جهاز الآيفون حساس الـ LiDAR لإنشاء خرائط عمق لوظائف الكاميرا مثل الوضع الرأسي وللمساعدة أيضًا في تسريع التركيز التلقائي ولكن مع التطبيقات الصحيحة يمكنه فعل الكثير.