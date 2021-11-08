تكنولوجيا وعلوم

إدمان فايسبوك... 1 من كل 8 من المستخدمين!

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-883775-637719497469907183.jpg
Doc-P-883775-637719497469907183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد باحثو شركة فيسبوك أن نحو 1 من كل 8 من مستخدميها البالغ عددهم 2.9 مليار شخص يعانون من مشاكل شبيهة بالإدمان.

ويقال إن المشاكل المرتبطة باستخدام المنصة تؤثر في نوم المستخدمين أو عملهم أو تربية الأبناء أو العلاقات.

وتطلق منصة التواصل الاجتماعي تعبيرًا ملطفًا على المشكلات “الاستخدام الإشكالي”. ولكن هذه الظاهرة تعرف في العالم الأوسع باسم “إدمان الإنترنت”.
 
وبحسب التقرير كما اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال، ينظر المستخدمون إلى أنماط الاستخدام على أنها أسوأ عبر فيسبوك من أي منصة وسائط اجتماعية رئيسية أخرى، التي تسعى جميعها إلى إبقاء المستخدمين يعودون.

وأيا كان المصطلح، فإن الأرقام المعنية كبيرة مع المشكلات التي يقال إنها تؤثر في 12.5 في المئة من مستخدمي فيسبوك أو أكثر من 360 مليون شخص.
 
 
ولاحظ الباحثون أن بعض المستخدمين يفتقرون إلى الانضباط عندما يتعلق الأمر بمقدار الوقت الذي يقضونه عبر المنصة.

وأشاروا إلى أن الأنشطة مثل التسوق واستخدام فيسبوك، عندما تكون متكررة ومفرطة، قد تسبب مشاكل لبعض الناس.
 
وتضمنت المشاكل أشياء مثل فقدان الإنتاجية مع أشخاص غير قادرين على إكمال المهام في حياتهم بسبب مقدار الوقت الذي يقضونه عبر المنصة.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن قلة النوم بسبب التصفح في وقت متأخر من الليل. وكتب الباحثون في بعض الحالات: ركز الآباء على فيسبوك أكثر من الاهتمام بأطفالهم أو الارتباط بهم.
 
(البوابة العربية للأخبار التقنية)
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2021-11-08
05:00 | 2021-11-08
04:02 | 2021-11-08
02:00 | 2021-11-08
23:00 | 2021-11-07
14:00 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website