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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تُطوّر سيارة ذاتية القيادة
Lebanon 24
08-11-2021
|
14:00
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عززت شركة "آبل" جهودها لتطوير السيارات، حيث وظفت مهندسًا سابقًا من شركة تسلا الذي أثار الجدل هذا العام بسبب ملاحظات حول ميزة المرشد الآلي لهذه الشركة.
واختارت الشركة المصنعة لهواتف آيفون كريستوفر مور لفريقها الذي يعمل على السيارة الذاتية القيادة.
ويعمل مور على جبهة البرمجيات، ويقدم تقاريره إلى ستيوارت باورز، وهو مسؤول تنفيذي سابق آخر في شركة تسلا انضم إلى "آبل" في نهاية العام الماضي. وقاد باورز فريق المرشد الآلي في تسلا قبل مغادرته في منتصف عام 2019.
فيما تشير هذه الخطوة إلى أن الشركة تمضي قدمًا في محاولات تطوير تقنية القيادة الذاتية، وهو سباق محفوف بالمخاطر مع شركات صناعة السيارات مثل تسلا.
مور انضم إلى قسم معروف بسريته. ولم تعلن أبل أبدًا عن خطط سياراتها علنًا. وغادر رئيس مشروع السيارة، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Titan، الشركة في وقت سابق من هذا العام لقيادة الجهود التقنية في شركة فورد.
المصدر: العربية
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