غوغل تخرج عن صمتها بشأن مشكلة أمنية في هاتفها "بيكسل 6" الجديد

يشكو العديد ممن اشتروا هاتف "غوغل بيكسل 6" الجديد من مشكلة أمنية لديه، وهي بطء استجابة ‏خاصية التعرف ببصمة الإصبع.‏وفسر بعض المستخدمين أن الأداء البطيء لمستشعر بصمة الإصبع في الهاتف قد يرجع إلى استخدام شركة "غوغل" لقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة بدلا من مستشعر الموجات فوق الصوتية الموجود في هواتف ذكية أخرى، مثل "سامسونغ غلاكسي إس 21".وفي أول رد منها على المشكلة، أوضحت "غوغل" في ردها على أحد المستخدمين عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن قارئ بصمات الأصابع في هاتف "غوغل بيكسل 6" يستخدم "خوارزميات أمان محسنة".وأردفت أن وسائل الحماية الإضافية تلك قد تستغرق وقتا أطول للتحقق من شخصية صاحب الهاتف، أو تتطلب المزيد من الاتصال المباشر مع المستشعر.