السيارات الذاتية القيادة أكثر أمانًا من القيادة التقليدية؟

دافعت شركة بايدو، محرك البحث المهيمن في الصين وشركة الذكاء الاصطناعي، عن السيارات الذاتية القيادة، وتعهدت بأن تكون أكثر أمانًا من القيادة التقليدية.

وكانت التصريحات، التي تم الإدلاء بها خلال معرض الاستيراد الصيني الدولي CIIE، تهدف على ما يبدو إلى تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن سلامة تكنولوجيا القيادة الذاتية بعد حادث قاتل في شهر أغسطس تضمن استخدام نظام مساعد السائق.وتعد بايدو، التي أطلقت أكبر منصة قيادة ذاتية القيادة مفتوحة المصدر في العالم، أبولو، قبل أربع سنوات، شركة رائدة في تطوير السيارات الذاتية القيادة.وفي شهر يناير، أنشأت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من بكين مقراً لها، Jidu Auto. وهو مشروع مع شركة جيلي يخطط لإطلاق أول سيارة كهربائية للإنتاج الضخم في عام 2024.القيادة الذاتية توفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وموثوقيةمن المتوقع على نطاق واسع أن يستخدم الجيل القادم من المركبات تقنيات رقمية. مثل الذكاء الاصطناعي والتحكم الصوتي وإنترنت الأشياء لجعل السيارات أكثر ذكاءً.وأثار حادث وقع في 12 أغسطس قتل فيه رجل أعمال يبلغ من العمر 31 عامًا مخاوف بشأن سلامة نظام الملاحة عبر المرشد NOP المثبت في مركبة ES8 تم تجميعها بواسطة شركة NIO الصينية الناشئة.وقال المكتب الوطني للإعلام إن الحادث وقع أثناء تشغيل نظام NOP، وهو أحد تقنيات مساعد السائق التي تستخدم عادةً الخوارزميات لتحليل بيانات حركة المرور التي يتم جمعها في الوقت الفعلي بواسطة أجهزة الاستشعار.ويمكن أن تساعد مستشعرات اكتشاف البيئة السيارة في تحديد ما إذا كانت تتجاوز سيارة بطيئة الحركة. ولكن العملية لا تزال تتطلب تدخلًا بشريًا.وتحقق الشرطة في مقاطعة شاندونغ في القضية بمساعدة NIO. ولم ينشر أي منهما حتى الآن بيانا لتسليط الضوء على سبب الحادث.ويتم تصنيف معظم تقنيات مساعد السائق المستخدمة الآن على أنها من المستوى الثاني. وذلك وفقًا لنظام التصنيف الذي نشرته جمعية مهندسي السيارات. بينما الأتمتة الكاملة دون الحاجة إلى أي تدخل بشري هي من المستوى الخامس.وقال بعض مالكي السيارات الذكية إن السائقين قد يعتبرون أن السيارات التي تعمل بمساعدة السائق مستقلة تمامًا. وذلك إذا فشل مندوبو المبيعات في تذكيرهم بالمخاطر.وقالت بايدو إن منصة Apollo تأخذ بعين الاعتبار الآراء حول سلامة السيارات. وتواصل تحسين التقنيات والإدارة وتحليل البيانات لتزويد المستهلكين بخدمات نقل أكثر ملاءمة وكفاءة، مع ضمان السلامة.