تكنولوجيا وعلوم

بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2021 | 11:00
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كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن سيارة Xpander الجديدة التي صممتها لتكون من بين أكثر السيارات العائلية منافسة من حيث المواصفات والأسعار.

وحملت المركبة الجديدة العديد من التغيرات مقارنة  بسيارات Xpander السابقة إذ حصلت على هيكل انسيابي بتصميم أكثر عصرية، وزودت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED، كما ازداد ارتفاع هيكلها عن الأرض ليصبح 225 ملم.

وجهزت المركبة بعجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، وازداد طول هيكلها ليصبح 4 أمتار و59 سنتيمترا، أما قمرتها فأتت بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب.

وحرصت ميتسوبيشي على تجهيز هذه السيارة بأحدث الأنظمة متعددة الوسائط "مالتي ميديا" التي يمكن التحكم بها عبر شاشات لمسية متطورة، كما زودتها بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقاعد و المقود، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة في الأسواق العالمية بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 105 أحصنة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو ميكانيكية بخمس سرعات، أما أسعارها في الأسواق الآسيوية فستكون نحو 16700 دولار.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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