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تكنولوجيا وعلوم
مجهّز بأفضل المواصفات التقنية... تعرّفوا على حاسب "Acer" الجديد
Lebanon 24
09-11-2021
|
14:00
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أعلنت Acer مؤخرا عن حاسب Chromebook Spin 713 بنسخته الأحدث المجهزة بأفضل المواصفات التقنية.
ويتميز الحاسب الجديد بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم ويمكن طيه بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي محمول.
وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 13.5 بوصة، دقة عرضها (2256/15049 ) بيكسل، معدل سطوعها 427 شمعة/م، ويمكن التحكم بها باللمس أو عبر قلم ذكي كما في حواسب آبل وسامسونغ اللوحية.
ويضمن أداءه الممتاز معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت يمكن زيادة سعتها حتى 32 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
وزودته Acer بمكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا ثلاثي الأبعاد، ومنافذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة تقريبا بالشحنة الواحدة، أما سعر هذا الحاسب في الأسواق فيتراوح ما بين 600 و650 دولارا تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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