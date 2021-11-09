20
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
رائد فضاء يلتقط مشاهد رائعة للشفق القطبي الأرضي "الملتهب"! (صور)
Lebanon 24
09-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الشمس مؤخرا أحداثا عديدة، وأرسلت انبعاثات رائعة من المواد الشمسية التي وصلت إلى الأرض ما أطلق عرضا مذهلا للشفق القطبي على كوكبنا.
ولم يقتصر مشهد الأمواج المتلألئة للأضواء الملونة على سكان الأرض، بل كان لطاقم محطة الفضاء الدولية فرصة رائعة لمراقبة الشفق القطبي من الفضاء.
وتظهر صورة حديثة شاركها رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، يوم الأحد 7 تشرين الثاني، على حسابه على "تويتر" عرضا مبهرا الشفق تهيمن عليه حلقة خضراء مشعة مع شظايا من الضوء المنبعثة من أنحناء كوكبنا.
والتقط رائد الفضاء توماس بيسكيه، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الصورة التي توثق اللحظة التي يولد فيها التوهج الشمسي الشفق القطبي المذهل، في الأيام الأخيرة من مهمته المدارية، وهو يحقق بذلك أقصى استفادة منها.
وكتب بيسكيه على "تويتر": "لقد تعاملنا مع أقوى أحداث الشفق القطبي في البعثة بأكملها، فوق أمريكا الشمالية وكندا. ارتفاعات مذهلة أعلى من مدارنا، وحلقنا فوق مركز الحلقة مباشرة، والأمواج والنبضات السريعة والنبضات في كل مكان".
ويشرح العلم كيفية تشكل الشفق القطبي، حيث أنه يحدث عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض. وتقول وكالة ناسا: "عندما نرى الشفق القطبي المتوهج، نشاهد مليار تصادم فردي، يضيء خطوط المجال المغناطيسي للأرض".
لكن صورة بيسكيه الخاصة بمحطة الفضاء الدولية لا تتعلق بالعلم بقدر ما هي احتفال بالروعة المطلقة للظاهرة الشبيهة بالحلم. إنها تذكير بعلاقة كوكبنا بنجمنا، وهو مصدر الحياة والضوء.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
22:56 | 2021-11-08
08/11/2021 10:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-09
09/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
01:52 | 2021-11-09
09/11/2021 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
02:30 | 2021-11-09
09/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
06:46 | 2021-11-09
09/11/2021 06:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-11-09
مجهّز بأفضل المواصفات التقنية... تعرّفوا على حاسب "Acer" الجديد
11:00 | 2021-11-09
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
08:00 | 2021-11-09
ما هي العقبات أمام خطة زوكربيرغ بشأن ميتافيرس؟
05:00 | 2021-11-09
الكاميرات المخفية داخل غرفة الفنادف... هكذا يمكن إكتشافها
02:00 | 2021-11-09
السيارات الذاتية القيادة أكثر أمانًا من القيادة التقليدية؟
16:00 | 2021-11-08
غوغل تخرج عن صمتها بشأن مشكلة أمنية في هاتفها "بيكسل 6" الجديد
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact