تكنولوجيا وعلوم

أزمة نقص هواتف آيفون 13 قد تستمر لهذا الشهر!

Lebanon 24
10-11-2021 | 08:00
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عانت شركة أبل أقل من مشكلة نقص الشرائح العالمية، وهي ما زالت تتضرر، إذ ان مجموعة آيفون 13 الخاصة بها قد تأثرت بذلك.

فقد شباط مصادر سلسلة التوريد في Digitimes المزيد من التفاصيل الآن قائلة إن مخزون مجموعة آيفون 13 الجديدة لن يكون قادرًا على مطابقة الطلب حتى شهر شباط المقبل على الأقل.
 
وكانت الاحتياطيات النقدية الضخمة لشركة أبل قد ساعدت الشركة على التخفيف من نقص الشرائح في بعض المجالات. فعلى سبيل المثال، احتفظت TSMC بالعديد من خطوط الإنتاج الخاصة بها لشرائح أبل، ولكن حتى مع ذلك، لا تزال مجموعة من الشرائح القديمة غير متوفرة وهذا ما يمنع تصنيع الهواتف.

وقال تيم كوك إن إصدارات توريد المكونات كلفت الشركة 6 مليارات دولار في الربع الأخير، ولا يسعنا سوى زيادة هذا الرقم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
 
(التقنية بلا حدود)
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