تكنولوجيا وعلوم

على هذا التطبيق... اختراق بيانات 7 ملايين عميل وطلب فدية

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:00
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أعلن تطبيق الاستثمار الأميركي "روبن هود" عن تعرضه لخرق أمني في الثالث من شهر ‏تشرين الثاني الجاري، وكشف بيانات ما يصل إلى 7 ملايين مستخدم (ثلث قاعدة مستخدميه).‏

وقالت شركة الخدمات المالية في بيان رسمي لها إن القراصنة استولوا على عناوين البريد الإلكتروني لـ5 ملايين شخص، والأسماء الكاملة لمجموعة مختلفة من حوالي مليوني عميل.
 
كما تمكنوا من سرقة معلومات شخصية إضافية لـ310 مستخدمين، والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرمز البريدي، بينما كان 10 منهم قد تعرضت حساباتهم للكشف عن تفاصيلها بشكل أكثر شمولا.
لكن شركة "روبن هود" أكدت أنه لم يتم الكشف في واقعة الاختراق عن أي أرقام للضمان الاجتماعي أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات الخصم.

وأعلنت أنه بعدما تمكنت من وقف الاختراق، طالب "الهاكرز" بدفع مبلغ ابتزاز، وأنها أبلغت سلطات تنفيذ القانون، وأنها تحقق في الحادث بمساعدة شركة الأمن "مانديانت".

و"روبن هود" هي منصة تداول عبر الإنترنت، تسمح لعملائها بإجراء عمليات تداول في الأسهم والعملات المشفرة دون عمولة.

وقام أكثر من 22 مليون مستخدم بتمويل حسابات في تطبيق "روبن هود"، بينما استخدم ما يقرب من 19 مليون حساباتهم بنشاط خلال شهر أيلول الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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