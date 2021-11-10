تكنولوجيا وعلوم

فورد تزيح الستار عن سيارة "Mondeo" الجديدة

Lebanon 24
10-11-2021 | 14:00
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كشفت فورد عن تصميم Mondeo الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لسيارات Camry التي طرحتها تويوتا هذه السنة.

ومن حيث المظهر تختلف المركبة الجديدة بشكل كبير عن سيارات Mondeo التي طرحت العام الماضي، إذ اكتسبت طابعا يوحي بالقوة من خلال تصميم واجهاتها الأمامية والانحناءات التي أصبحت أكثر بروزا على غطاء المحرك.

كما أصبح الهيكل أكثر انسيابية في هذه السيارة، وزودتها فورد بعجلات عريضة بمقاس 19 إنش، وجنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، بعرض 187 سم، وارتفاع 150 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه ازدادت لتصبح 294 سم.

وجهزت Mondeo الجديدة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد.

وستطرحها فورد بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 238 حصانا، وستعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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