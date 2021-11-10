تكنولوجيا وعلوم

"Infinix" تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف "أندرويد"!

Lebanon 24
10-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-884766-637721610999260258.jpg
Doc-P-884766-637721610999260258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Infinix مؤخرا عن هاتفها الأحدث Zero X Pro الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.1/75.7/7.8) ملم، ووزنه 193 غ.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة رضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م تقريبا.


ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات XOS 7.6، ومعالج Mediatek Helio G95، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، دقتها (108+8+8) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وجهزت Infinix  هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-11-10
11:36 | 2021-11-10
11:00 | 2021-11-10
08:00 | 2021-11-10
05:00 | 2021-11-10
02:00 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website