تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن طائرة "كوارترهورس" الأقرب إلى مركبات الفضاء...(فيديو)

Lebanon 24
10-11-2021 | 11:36
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كشفت شركة "هيرموس" الأميركية الناشئة عن نموذجها الأولي لمركبة "كوارترهورس" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأكثر من 5 مرات.

استطاعت شركة "هيرموس" (Hermeus)، المصنعة للطائرة الجديدة، إبرام عقد مع القوات الجوية الأميركية لتصنيع ثلاثة نماذج أولية من طائرات (QUARTERHORSE) دون طيار من أجل الاستخدام.

ويلاحظ من مظهر الطائرة وشكل مقدمتها أن تصميمها قريب جدًّا من تصاميم مركبات الفضاء التي تظهر في أفلام الخيال العلمي. 
وبحسب الخبر المنشور على موقع الشركة، فقد تم الكشف عن الطائرة بحضور مجموعة متنوعة من المستثمرين وكبار الصناعيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين والباحثين والجمعيات المدنية وغيرهم.
 
 
بدوره، اعتبر رجل الأعمال، فينود خوسلا، وأحد المستثمرين في المشروع، أن هذا الحدث كان "شبه مستحيل" قبل ثلاث سنوات، وأضاف: "لقد تحول المستحيل إلى حقيقة، من الممكن أن يكون هناك رحلة حقيقية قريبًا".
 
وقامت الشركة بتجربة محرك الطائرة وجعله يعمل بأقصى طاقته الفعلية الأمر الذي أدهش الحضور.
بدوره، قال سكايلر شوفورد، مدير العمليات في الشركة: "عندما تكشف شركة طيران في العادة عن طائرة جديدة، فإنها لا تعدو كونها ستايروفوم وألياف زجاجية (مواد تصنع منها الطائرات).. لكن طائرتنا تكشف عن نموذج متكامل أشعلنا به النار (أي تم تشغيل محركه)".
 
وتابع شوفورد: "لقد صممنا وصنعنا وجمعنا الطائرة، من الصفر إلى الشكل المتكامل في غضون أربعة أشهر فقط".
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