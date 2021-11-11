تكنولوجيا وعلوم

بلا عودة... يوتيوب يزيل عداد الـDislike

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:00
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أعلن يوتيوب عن تحديث جديد للمنصة بهدف إزالة عداد زر Dislike ليتخذ الموقع الشهير واحد من أكثر القرارات المثيرة للجدل في تاريخه.

إزالة عداد زر الـ Dislike يعني أن مقاطع الفيديو سيظهر أسفلها زر الإعجاب وعدد المعجبين بالمقطع  وزر عدم الإعجاب بدون عدد الذين لم يعجبهم الفيديو. يوتيوب يقول أنه اتخذ هذا القرار لمنع الهجمات الموجهة على مقاطع الفيديو وحماية صناع المحتوى من المضايقات. يوتيوب يقول أيضاً أنه استند إلى دراسة أجراها حديثاً أظهرت أن إخفاء هذا العداد ساهم في تقليل عدم إعجاب المشاهدين بالمقاطع وقلل من الحرج والضيق الذي يتعرض له صانع المحتوى.

سيظل بإمكان المشاهدون عدم الاعجاب بالمقطع حيث سيظهر عدد الذين ضغطوا على Dislike في يوتيوب ستوديو الخاص بالقناة والذي يمكن لمالكها متابعة ردود أفعال المستخدمين.

في رأيي الشخصي هذا القرار هو الأسوأ من يوتيوب فالتعبير عن الغضب أو عدم الإعجاب أمر بنفس أهمية التعبير عن الإعجاب. بشكل شخصي كنت أنظر لعداد الـ Dislike لمعرفة ما إن كان المحتوى في هذا الفيديو حقيقي أم مزيف خاصة عند البحث عن الشروحات والتي يكثر فيها الخداع.
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